Huawei Mate 30 Pro ve Mate 30 RS Porsche Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Huawei’nin yeni nesil Mate serisi amiral gemisi akıllı telefonlarının lansmanı sadece birkaç gün sonra yapılacak. Daha amiral gemileri tanıtılmadan Evan Blass, Huawei Mate 30 Pro ve Huawei Mate 30 RS Porsche cihazlarının teknik çizimlerini paylaştı.

Mate 30 Pro akıllı telefonunun hakkında geçtiğimiz birkaç ay içerisinde birçok sızıntı gündeme geldi.Ancak Porsche Edition ile ilgili hiçbir şey bilinmiyordu. Şirket tarafından yayınlanan yeni bir poster, Mate 30 RS Porsche’un Mate 30 serisi ile birlikte piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Sızdırılmış teknik çizimler, Samsung‘un akıllı telefonlarında gördüklerimize benzeyen, kenarlarından kıvrımlı bir şelale ekrana sahip akıllı telefonları ön plana çıkarıyor. Dahası, teknik çizimler Mate 30 Pro‘nun, selfie kameralarına ev sahipliği yapan ekranın üst kısmındaki dikdörtgen çentiği ortaya çıkarıyor.

Arka tarafta akıllı telefon, “Oreo” tasarımı olarak adlandırılan, üst orta konumda dairesel bir kamera modülüne sahiptir. LED flaş, kamera sensörlerine karşılık mahfazanın dışına, sol üst köşeye yerleştirilmiştir.

Öte yandan, Mate 30 RS Porsche da arka tarafındaki dörtlü kamera kurulumunu içeriyor. Acak dairesel bir yuva yerine, üstten alta doğru uzanan siyah renkli dar bir şerit içine yerleştirilmişler. LED flaş sol üst köşeye, kamera muhafazasının dışına yerleştirilir.