Huawei Mate 30 Pro vs Galaxy Note 10 Plus vs iPhone 11 Pro Max karşılaştırması bilmeniz gereken birçok soruya çözüm üretecek. Samsung, Huawei ve Apple şu anda dünyanın en önemli akıllı telefon üreticileri. Her biri yeni bir en üst düzey çıkarsa, onu diğer iki rakip şirketin en güçlü amiral gemileriyle karşılaştırırız. Ve bu tam olarak bu karşılaştırmalardan biri.

Huawei’nin amiral gemisi, Huawei Mate 30 Pro‘nun tanıtımı yeni yapıldı. Geçtiğimiz hafta iPhone 11 Pro Max ve geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 10 Plus şu ana kadar piyasaya sürülen en iyi telefonlar oldu. Şimdi ise bu üç amiral gemisini karşılaştırıyoruz.

Telefonların özellik karşılaştırmasına Huawei Mate 30 Pro vs Galaxy Note 10 Plus vs iPhone 11 Pro Max bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tasarım Karşılaştırması

Huawei Mate 30 Pro vs Galaxy Note 10 Plus vs iPhone 11 Pro Max

Huawei Mate 30 Pro, önceki P30 Pro’nun aksine büyük bir çentiği bünyesinde barındırıyor. Ancak “Horizon Display” ekranı sayesinde tasarımı en şaşırtıcı olmaya devam devam ediyor. Telefonun yan çerçeveleri yok, üsteli bir de fiziksel tuşlar yerine sanal tuşlarımız var.

Hacim dengeleyicinin yerine geçen bir yan dokunma teknolojisi var. Bu sayede yanlar 88 derece eğri oluşturmasına rağmen, ekrana avucunuzla dokunsanız bile endişelenmenize gerek yoktur.

Huawei Mate 30 Pro en etkileyici tasarıma sahipken, iPhone 11 Pro Max en iyi yapı kalitesiyle geliyor. Çerçevesi paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve telefon 4 metre derinliğe kadar su geçirmezdir.

Samsung Galaxy Note 10 Plus ortalama bir kullanıcı için çok büyük, üretken bir telefon. Üstelik S-Pen’i destekliyor ve bu onu verimlilik kullanıcıları için en iyi cihaz yapıyor. Huawei Mate 30 Pro vs Galaxy Note 10 Plus vs iPhone 11 Pro Max ile isteğiniz doğrultusunda dilediğinizi gönül rahatlığıtercih edebilirsiniz.

Ekran Karşılaştırması

Bu cihazların her biri çarpıcı ekrana sahip. Ancak S Pen, şaşırtıcı bir renk üretimi ve daha geniş bir diyagonal varlığı göz önüne alındığında Samsung Galaxy Note 10 Plus’ı tercih edebilirsiniz. Ancak iPhone 11 Pro Max daha iyi bir 120 Hz yenileme oranı sunar ve hatta daha iyi renklere sahip olabilir.

Test ettikten sonra size ekran kalitesi hakkında kesin bir karar vereceğiz. Burada sorun Huawei Mate 30 Pro’nun Horizon Display’ı. Henüz test edilmedi ancak o kadar da iyi olacağını düşünmüyoruz.

Donanım ve Yazılım Karşılaştırması

Bu üç amiral gemisinin performansları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, öncelikle hepsinin, global pazarda farklı bir yazılım optimizasyon seviyesine sahip farklı bir işletim sistemine sahip olabileceğini unutmayın.

Samsung Galaxy Note 10 Plus Android ile birlikte geliyor, iPhone 11 Pro Max iOS var ve Huawei Mate 30 Pro Avrupa pazarına yeni HarmonyOS ve Google uygulamaları olmadan da varabilir. Son olarak Apple A13 Bionic yonga seti ve iOS 13‘ün harika yazılım optimizasyonu sayesinde iPhone 11 Pro Max’ın en hızlı ve en pürüzsüz olacağını düşünüyoruz.

Kamera Karşılaştırması

Çift 40 MP sensörle 7680 fps süper slow-motion video, 512.000’e kadar ISO, çift işletim sistemi, 3x optik zoom ve çok daha fazlası için destek sağlayan Huawei Mate 30 Pro en iyi kamera donanımını sunuyor.

Algoritmanın dörtlü kameradan tüm sensörleri ve donanımı nasıl yöneteceğini henüz keşfetmedik, ancak kağıt üzerinde karşılaştırmayı kazandı.

Batarya Ömrü

Huawei Mate 30 Pro vs Galaxy Note 10 Plus vs iPhone 11 Pro Max

Bu telefonların benzer pil kapasiteleri ve çok farklı bileşenlerle geldiği göz önüne alındığında, pil ömrü hakkında size bir fikir vermek için henüz erken. İkisi hala ticarette değil, bu yüzden iyice test edemiyoruz.

Şimdilik Huawei Mate 30 Pro’nun daha büyük bir bataryası, Galaxy Note 10 Plus’dan daha verimli bir ekranı olduğunu ve iPhone 11 Pro Max’in aksine, ters kablosuz şarj özelliğine sahip olduğunu unutmayın. Son fakat en az değil, 27W gücünde en hızlı kablosuz şarj teknolojisini destekliyor.

Fiyat Karşılaştırması

Huawei Mate 30 Pro vs Galaxy Note 10 Plus vs iPhone 11 Pro Max

Huawei Mate 30 Pro, 1,100 Euro’luk fiyat etiketine sahip. Samsung Galaxy Note 10 Plus için de aynı fiyat geçerli. iPhone 11 Pro Max, 1250 Euro fiyat etiketine sahip bu da onu biraz pahalı yapıyor. Samsung Galaxy Note 10 Plus modelinde 5G desteğinin olduğunu ve iPhone 11 Pro Max modelinde olmadığını unutmayın.

Verimlilik ya da ofis amaçlı kullanacaksanız, S Pen önemli bir fark yaratıyor. Performans açısından önemli bir fark olmadığı göz önüne alındığında, Samsung Galaxy Note 10 Plus ideal bir seçim. Ancak bunu umursamıyorsanız, iPhone 11 Pro Max harika ekran ve yapım kalitesi ile daha ilginç bir seçimdir.

Huawei Mate 30 Pro aynı seviyede az ya da çok: başka bir şaşırtıcı cihaz, ancak daha kötü bir ekrana sahip. Fakat burda da arka kameralar bomba. Seçim yine sizin. Nasıl bir şeye ihtiyacınız varsa, bunlar arasında seçim yapabilirsiniz.