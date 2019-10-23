Huawei Mate 30 Pro vs Galaxy S10+ vs P30 Pro Kamera Karşılaştırma

Kamerası en iyi akıllı telefonlar arasından Huawei Mate 30 Pro vs Galaxy S10+ vs P30 Pro akıllı telefon modellerini, dünyanın en iyi kamera karşılaştırma test merkezi olan DxOmark sonuçlarına göre karşılaştırdık.

Öncelikle belirtmek isterim ki detaylar ve puanlamaların tamamı dxomark test merkezine aittir ve bu sonuçlar onlarca test sonrasında verilmiş puanlardır. Cepkolik olarak bizim belirlediğimiz ya da öne çıkardığımız bir sonuç söz konusu değildir.

Aşağıdaki tablodaki puanlara baktığımızda geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ve satışa çıkan Huawei’nin Mate 30 Pro modeli liderliği üstleniyor. Onu bu senenin başında tanıtılan P30 Pro modeli takip ediyor. Son olarak ise Galaxy S10+ modeli yer alıyor.

Daha sonraki karşılaştırmalarda farklı modelleri de baz alacağız. Aşağıdaki yorum alanına görmek istediğiniz akıllı telefonları da yazabilirsiniz.

Apple‘ın en yeni akıllı telefon modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ise henüz değerlendirilmedi. Bu nedenle şimdilik veremiyoruz. Fakat birkaç gün içerisinde yayınlanmasını bekliyoruz. Gelir gelmez yorumlarımız ile birlikte sizlere sunacağız.

Yukarıdaki kriterlerden en önemli alanlar ise bizce şöyle; Gece çekimi, Zoom, Geniş Açı, Otofokus ve Bokeh. Diğer alanlar ise biraz daha detay. Sizler de akıllı telefonların kamera performanslarını karşılaştırırken bu değerleri dikkate alabilirsiniz. Ayrıca bkz: En İyi Kameraya Sahip Telefonlar 2019

Son olarak özetlemek gerekirse Huawei Mate 30 Pro pek çok alanda liderliği elinde bulunduruyor. P 30 Pro, Zoom özelliği ile ön plana çıkıyor ve Otofokus, Bokeh, Geniş açı kriterlerinde Mate 30 Pro ile aynı puanı alıyor. Galaxy S10 Plus modeli ise diğer akıllı telefonlara göre sadece geniş açıda üstünlük sağlıyor. Fakat Mate 30 Pro ülkemizde satışa sunulmadığı için hem fiyat avantajı hem de kamera performansının yeni Mate 30 Pro modeline göre çok yakın olduğunu düşünürsek, sizin için en iyi tercih olabilir.

Ayrıca bkz: iPhone 11 Pro vs Mate 30 Pro Kamera Karşılaştırması