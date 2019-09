Huawei Mate 30 Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro amiral gemilerinin tümü 19 Eylül’de duyurulacak şekilde planlandı. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde, seri hakkında sürekli bir sızıntı akışı mevcut. Bugün, Mate 30 serisinin renk seçeneklerinin yanı sıra lansman etkinliğinden hemen önce yapılan özellikleri de ortaya çıkaran birkaç yeni bilgi var.

İlk önce evleaks adlı bir kaynak, Huawei Mate 30 Pro ve Mate 30’u farklı renk seçeneklerinde gösteren bir teknik çizim paylaştı. Her iki modelin de dört rengi olacak gibi gözüküyor: Mavi, Mor, Siyah ve Yeşil.

Bu teknik çizimler ayrıca her iki modelin de dairesel bir modül içerisine yerleştirilen dörtlü arka kameranın varlığını onaylıyor. Evleaks, dün telefonlerın tasarımını ortaya çıkaran her iki cihazın teknik çizimlerini zaten paylaşmıştı.

Bu teknik çizimlere ek olarak, Mate 30 serisinin özelliklerini gösteren bir resim de sızdırıldı. Görüntü, standart versiyonun yanı sıra Pro versiyonun DaVinci mimarisi tabanlı NPU’lu Kirin 990‘ı içereceğini gösteriyor. Telefonlar arkada iki adet 40MP kamera, bir 8MP telefoto kamera ve bir 3D kamera bulunan dört kamera ile gelecek.

Kurulum UHD videolarını süper slo-mo videoları ile birlikte çekibilecek özelliği var. Pro modelinde daha büyük 4500mAh batarya bulunurken, standart Mate 30 4200mAh‘lık bir bataryaya sahip olacak. Her iki telefon da 40W hızlı şarj ile birlikte 27W kablosuz şarj ile geliyor.