Huawei Mate 30 5G Serisi Bir Dakikada 100 Milyon Satış Gerçekleştirdi!

Bugün Huawei, resmi olarak Mate 30 5G ve Mate 30 Pro 5G modellerini içeren Huawei Mate 30 serisi akıllı telefonların 5G modelini yaklaşık 710 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı ile satmaya başladı. Şimdi ise şirket satış sırasında dakikada 100 milyon adet akıllı telefon satmayı başardığını ve mevcut ürünlerin saat 10:08’den 10:15’e kadar bittiğini açıkladı.

Mate 30 5G, bellek konfigürasyonuna göre iki çeşit halinde geliyor – 706 dolar fiyatına sahip 8GB + 125GB ve 777 dolarlık fiyat ile 8GB + 256GB sürümü. Öte yandan, Mate 30 Pro 5G 8GB + 256GB versiyon 975 dolara, 8GB RAM + 512GB versiyon ise 1116 dolara satılıyor.

Her iki akıllı telefon da şirketin kendi Kirin 990 5G 7nm + EUV yonga seti tarafından desteklenmektedir. Yalnızca yerleşik bir 5G modeme sahip değil, aynı zamanda NPU yongası da iki büyük çekirdeğe ve bir küçük çekirdeğe sahipken normal Kirin 990 bir büyük çekirdeğe ve bir küçük çekirdeğe sahip.

Huawei Mate 30 serisi, kendi ülkesinde son derece iyi satış rakamlarına sahip. Bu ayın başında piyasaya sürülen ve 26 Eylül’de Çin’de satışa çıkan telefonların bir milyondan fazla satıldığını da sattığı bildirildi.

Richard Yu, Shenzhen’deki bir Huawei amiral mağazasının açıldığını duyurduğundan Huawei bu amaca üç saatte ulaşmayı başardı. Mate 30 serisinin Google uygulamaları ve hizmetleri için destek olmadan gelmesi dikkat çekicidir. Diğer pazarlarda büyük bir sorun olsa da, çoğu Android telefonun Google Play Hizmetlerine önceden yüklenmiş olarak gelmediği Çin’de bir sorun teşkil etmiyor.