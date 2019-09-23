Huawei Mate 30 Serisinde Bootloader’a İzin Vermeyecek!

Huawei'nin Google ile sorunlar yaşaması yetmezmiş gibi bir manuel olarak Google hizmetlerinin yüklenmeyecek olması, birçok kullanıcının başka bir telefona yönelmesine neden olabilir...

Bu ayın başlarında Huawei, Mate 30 ve Mate 30 Pro olarak adlandırılan en son amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Her iki cihazda Android işletim sisteminde çalışıyor olsa da, Google Play Store gibi Google uygulamalarını desteklemeyeceklerdir.

Bunun sebebi ise ABD ve Çin arasındaki süregelen ticaret gerilimlerinin bir sonucudur. İki cihaz etkileyici özelliklerle dolu olsa da, Google hizmetlerinin olmayışı satışlarını engelleyebilir.

Huawei CEO’su Richard Yu piyasaya sürüldüğü sırada, şirketin kullanıcıların Google Play mağazasını manuel olarak kurma ve özel ROM’ları yüklemelerine izin vereceğini ileri sürmüştü. Üstelik Mate 30 ikilisin Bootloader’larının üzerindeki kilidi açmalarına izin vereceğini doğruladı.

Kısa bir süre önce ise bir Huawei sözcüsü Android Authority‘e konuştu. Şirketin, üst düzey yetkilinin orijinal açıklamasına aykırı bir şekilde Mate 30 serisinde ‘bootloader’ın kilidini açma’ planlarının olmadığını belirtti. Sözcünün ibareleri ise genel anlamda şu şekilde:

En son gelişme üzücü olsa da Huawei, alternatif bir numaraya sahip olabilir. Ayrıca, bu telefonları satın almayı planlayan kullanıcılar, kayda değer sayıda popüler uygulama seçeneği sunan Huawei AppGallery’den uygulama indirme seçeneğine sahiptir.