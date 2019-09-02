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Huawei Mate 30 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Huawei Mate 30 modelinin resmi olarak tanıtım tarihi açıklandı. Huawei Mate 30 modelini ne zaman göreceğiz? Yeni model hakkında detaylar.

By İbrahim Kızılırmak

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Huawei Mate 30

Samsung ile Android akıllı telefonlarda amiral gemisi yarışı içerisine girdiğini bildiğimiz Huawei, kısa süre sonra yeni akıllı telefon modelleri için tanıtımlar yapmaya başlayacak. Markanın yeni seri akıllı telefon modelleri Huawei Mate 30 serisi olarak karşımıza çıkacak.

Yeni seri akıllı telefon modellerinin özelliklerinin neler olacağı konusunda da çok fazla bilgi ortaya çıkmış durumda. Fakat yeni akıllı telefonları modellerinin en zaman tanıtılacağı konusunda bir türlü bilgiler ortaya çıkmayan Huawei Mate 30 akıllı telefonlarının, ne zaman geleceği de ortaya çıkmış oldu.

Yapılan resmi açıklamalar sonrasında Huawei Mate 30 akıllı telefonlarının hazırlandığı belirtildi. Tanıtım tarihi için yapılan açıklamalara göre beklendiği gibi Eylül ayında tanıtım yapılacak.

Huawei Mate 30 Eylül’de Geliyor

Yeni akıllı telefon modelleri için tanıtımın 19 Eylül tarihinde yapılacağı ortaya çıktı. 19 Eylül tarihinde gelecek olan modelin özellikleri bir yana yeni bir tartışma var. Tanıtım 19 Eylül’de olacak ancak telefonların ne zaman çıkış yapacağı net değil. Muhtemelen yeni modelin çıkışı için bir süre beklemek gerekecek.

Öyle ki yeni seri akıllı telefon modellerinde Android sorunu ortaya çıkmaya başladı. Çok kısa bir süre önce ABD’nin kara listesinin değişmeyeceği ve yeni seri akıllı telefonların Google servislerini sunmayacağı konusunda detaylar ortaya çıkmıştı.

Bu detayların ortaya çıkmasından sonra yeni akıllı telefon modellerinde Android işletim sisteminin kullanılmayacağı iddia ediliyor. Hal böyle olunca Huawei Mate 30 akıllı telefonlarının çıkışının da gecikmesi durumu söz konusu olacak.

Telefonların çıkışı gecikecek ancak bu modelin ne zaman geleceği net değil. Gecikmenin ne kadar olacağı konusunda bilgiler bir yana, Huawei Mate 30 akıllı telefonlarının hangi işletim sistemini kullanacağı konusu da merak ediliyor.

Özellikle Android sonrasında Harmony OS işletim sisteminin kullanılıp kullanılmayacağı konusu merakla bekleniyor. Bu noktada markanın yapacağı açıklamaları da merakla beklemekteyiz. Muhtemelen soruların cevaplarını 19 Eylül tarihinde almış olacağız. Tanıtım sırasında farklı sürprizlerin de gelmesi söz konusu olabilir.

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