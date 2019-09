Huawei Mate 30 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Samsung ile Android akıllı telefonlarda amiral gemisi yarışı içerisine girdiğini bildiğimiz Huawei, kısa süre sonra yeni akıllı telefon modelleri için tanıtımlar yapmaya başlayacak. Markanın yeni seri akıllı telefon modelleri Huawei Mate 30 serisi olarak karşımıza çıkacak.

Yeni seri akıllı telefon modellerinin özelliklerinin neler olacağı konusunda da çok fazla bilgi ortaya çıkmış durumda. Fakat yeni akıllı telefonları modellerinin en zaman tanıtılacağı konusunda bir türlü bilgiler ortaya çıkmayan Huawei Mate 30 akıllı telefonlarının, ne zaman geleceği de ortaya çıkmış oldu.

Yapılan resmi açıklamalar sonrasında Huawei Mate 30 akıllı telefonlarının hazırlandığı belirtildi. Tanıtım tarihi için yapılan açıklamalara göre beklendiği gibi Eylül ayında tanıtım yapılacak.

Yeni akıllı telefon modelleri için tanıtımın 19 Eylül tarihinde yapılacağı ortaya çıktı. 19 Eylül tarihinde gelecek olan modelin özellikleri bir yana yeni bir tartışma var. Tanıtım 19 Eylül’de olacak ancak telefonların ne zaman çıkış yapacağı net değil. Muhtemelen yeni modelin çıkışı için bir süre beklemek gerekecek.

Öyle ki yeni seri akıllı telefon modellerinde Android sorunu ortaya çıkmaya başladı. Çok kısa bir süre önce ABD’nin kara listesinin değişmeyeceği ve yeni seri akıllı telefonların Google servislerini sunmayacağı konusunda detaylar ortaya çıkmıştı.

Bu detayların ortaya çıkmasından sonra yeni akıllı telefon modellerinde Android işletim sisteminin kullanılmayacağı iddia ediliyor. Hal böyle olunca Huawei Mate 30 akıllı telefonlarının çıkışının da gecikmesi durumu söz konusu olacak.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We’re going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 1 Eylül 2019