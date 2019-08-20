Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro için Bataryalar Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar için son amiral gemisi serileri bir bir tanıtılmaya devam ediyor. İlk olarak Galaxy Note 10 akıllı telefonlarının tanıtıldığını ve bu serinin amiral gemisi bir seri olduğunu görmüştük. Android kanadında yeni bir amiral gemisi serisi hazırlıkları ise hemen başladı. Bu kez Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro akıllı telefonları için detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Mate 30 ve Mate 30 Pro akıllı telefonları için gelen son detaylar ise batarya kapasiteleriyle ilgili oldu. Paylaşılan görseller, her iki telefonun batarya kapasitesini de ortaya koymuş oldu. Buna göre yeni seri akıllı telefonların rakiplerinden biraz daha üstün seriler olacağını söylemek yanlış olmaz.

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro İddialı Bir Batarya ile Geliyor

Yeni akıllı telefonların batarya görsellerinin paylaşılmasının ardından, ne derece iddialı akıllı telefonlar göreceğimize ilişkin ipuçları da ortaya çıkmış oldu. İlk olarak ana modelin batarya kapasitesinden söz etmek gerekiyor.

Buna göre söz konusu akıllı telefonların ana modelinde 4200 mAh değerinde bir batarya kullanılacak. 4200 mAh değerinde bir batarya kullanılması, bu modelin oldukça uzun süre dayanabileceğini gösteriyor.

Bunun dışında Pro modelinin ise biraz daha büyük bir batarya ile geleceği ortaya çıktı. Buna göre yeni akıllı telefonların içerisinde yer alacak olan bataryanın da 4500 mAh değerinde olması bekleniyor.

Hem ana modelin hem de Pro modelinin batarya kapasitesinin genel olarak yüksek olduğunu ve serinin rakiplerinden önde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdilik yeni akıllı telefonların tanıtımına kadar beklemek gerekecek.

Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin batarya fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından yeni detaylar belli olmuş oldu ancak bu bilgilerin kesinlik kazanmadığını söylemek gerekiyor. Yeni bilgilerin ortaya çıkmasının ardından Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro hakkında daha fazla detaya yer vereceğiz.