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Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro için Yeni Bilgiler

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro akıllı telefonlarında yer alacak olan işlemci modelleri için ilk iddialar ortaya çıkmaya başladı. Yeni modeller için paylaşılan son özellikler neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Şu sıralar kendi işletim sistemini tanıtmasıyla gündeme gelen Çinli akıllı telefon devi Huawei, bir yandan yeni işletim sistemini sunarken bir yandan ise yeni akıllı telefon modelleri için geliştirmelere devam ediyor. Markanın son olarak Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modelleri üzerinde çalıştığı açıklandı.

İddialı akıllı telefonların özellikleri neler olacak bilinmez ama yeni akıllı telefon modellerinde yer alacak olan teknik donanımlar ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak telefonlarda kullanılacak olan işlemciler ortaya çıktı. Yeni işlemciler için gelen iddialar, çok başarılı bir seri ile karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor.

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro İşlemcileri Belli Oldu

Gelen bilgilere göre, telefonların içerisinde yer alan işlemciler Kirin 990 serisi olacak. Daha önce tanıtımı yapılan işlemci modellerine oldukça benzer bir yapıyla gelmesi beklenen yeni işlemcilerin, donanım kısmında fark yaratacağı kesin. Öyle ki yeni işlemci modelinde üretim teknolojisinin güncelleneceği belirtiliyor.

İddialara göre ilk 7nm+ üretim sürecinden geçen işlemciler de Kirin 990 işlemcileri olacak. Haliyle Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro akıllı telefonlarının rakiplerinden biraz daha güçlü olma ihtimali ortaya çıkıyor.

Şu an için yeni akıllı telefonların fiyatı ve diğer teknik özellikleri konusunda kesin bilgileri elde edebilmiş değiliz ancak ortaya çıkan bazı detaylardan söz edelim.

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro

Buna göre yeni seri akıllı telefonların içerisinde 12 GB RAM bulunacak. 6.7 inç gibi oldukça yüksek bir ekran boyutu ile karşımıza çıkacak olan yeni akıllı telefonların 90 Hz yenileme hızına sahip olacak olan ekranlarında AMOLED panel kullanılacağı iddiası var. Fakat bu iddia konusunda da kesin bilgiler bulunmadığını ekleyelim.

Ekranın altından parmak izi okuma özelliği gibi artı özellikleri de bulunacak olan akıllı telefonların 55W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği de gelen bir başka bilgi. Tüm bu bilgilerin netlik kazanacağını tanıtımın 19 Eylül tarihinde yapılacağını da ekleyelim. Tanıtım sonrasında daha net bilgilere ulaşmış olacağız.

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