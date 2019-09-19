Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei‘nin uzun süredir hakkında bir çok söylentinin olduğu en yeni amiral gemileri Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro nihayet tanıtıldı. Serinin lideri olan Mate 30 Pro, 2019 yılının en iyi kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

Telefonlar son derece üst özellikli donanımlara sahip. Kamera kurulumlarına ek olarak donanım olarak da cihazlar 2019 için oldukça rekabetçi. Hemen kısaca özelliklerine bir göz atalım.

Huawei Mate 30 Pro Özellikleri

Yukarıda belirttiğimiz gibi 2019 yılının en iyi kamera kurulumuna Huawei Mate 30 Pro ev sahipliği yapıyor. Telefonda 40MP super hassas sensörün yanı sıra şirketin yeni sensörü olan 40MP’lik ultra geniş açılı kamerası bulunuyor. Her iki sensör de videolarda bokeh oluşturmak için 3D ToF sensörünü kullanabilme yeteneğine sahip.

Arka tarafında yer alan ve 3x optik zoom desteği bulunan 8MP‘lik bir telefoto sensör daha var. Hem telefoto hem de geniş açılı sensörler OIS desteğine sahipken, telefoto lens ayrıca 5x optik ve 10x hibrit zoom desteğini bünyesinde barındırıyor.

40MP olan sensörlere tekrar dönecek olursak, haliyle büyük olduklarını fark edebilirsiniz. Ana kameranın f/1.6 diyafram açıklığı, buna karşılık geniş açılı kameranın f/1.8 diyafram açıklığı bulunmaktadır. Telefonun ön yüzünde ise 32MP selfie kamerası ve ek olarak 3D yüz taraması yapabilen yeni bir sensör bulunuyor. 3D donanımı Da Vinci NPU mimarisi ile inşa edilmiştir ve el hareketlerine göre yönetim yapmayı bile mümkün kılmaktadır.

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Donanım açısından telefona en yeni Kirin 990 yonga seti destek veriyor. 7nm işleme dayanan bu yonga seti GPU Turbo özelliğine sahip Mali-G76 GPU ile eleştirilmiştir. Amiral gemisinin özellikleri hala bitmedi. Telefonun şelale ekran tasarımına benzeyen 6.53inçlik Horizon Display olarak adlandırılan bir ekranı var. 1176×2400 piksel çözünürlüğü bulunan OLED panel, HDR ve DCI-P3 renk gamı desteği taşıyor.

Tasarım açısından Huawei yine bir farklılık yaratıyor ve telefonun ses tuşlarını ekranın yatay kısmına sanal olarak yerleştiriyor. Batarya kısmında da yenilikler var. Huawei 4.500mAh‘lık büyük bir batarya ile telefonu çalıştırıyor. 27W’a kadar destek sağlayan kablosuz şarjı var. Ayrıca 40W‘a kadar da kablolu şarj desteği mevcut.

Bağlantı noktasında Huawei, Mate 30 Pro‘ya toplamda 21 anteni bulunan ve 15 tanesi 5G’ye adanan antenler ekledi. Bu da telefonun Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G gibi 5G hızlarında çalışmasına olanak sağlayacak. Mate 30 Pro, 8GB RAM desteği bulunan 128GB ve 256GB depolama alanına sahip iki farklı sürümü var. Dört farklı renk seçeneğinde geliyor: Siyah, Uzay Grisi, Pembe ve Zümrüt Yeşili.

Huawei Mate 30 Özellikleri

Huawei Mate 30, aynı Pro modeline benziyor. Aynı OLED panelinin 1080×2340 piksel çözünürlüğü var. Bu sefer ekranımız 6.62 inç oluyor. Aynı Pro modelindeki gibi HDR10 ve DCI-P3 desteği mevcut. Farklılık olarak bu sefer ekranımız düz. Ayrıca ekranda 3D sensörümüz bulunmuyor.

Her iki telefon da da ekran içi parmak izi okuyucusu mevcut. Arka kameralar da değişiklik mevcut. Telefonun arkasında yer alan dörtlü kamera kurulumu sırasıyla 40MP birincil, 3x optik ve 5x hibrit zoom desteği olan 8MP telefoto lens ve 16MP ultra geniş açılı kamera var. Dördüncü sensör ise lazer odaklama oluyor. Ayrıca 24MP‘lik bir de selfie kamerası bulunuyor.

Kirin 990 destekli yonga seti 8GB RAM ile eleştirilmiştir. 128GB depolama alanı da var. Üstelik 6GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunan bir de temel sürümü mevcut. Telefon, 4200mAh batarya ile çalışıyor ve 27W kablosuz şarjı, 40W kablolu şarjı destekliyor. Telefonun ayrıca düşme ve suya dayanıklı olduğunu gösteren IP53 sertifikası var.