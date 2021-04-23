Huawei Mate 40 Pro 4G ve Mate X2 4G Satışa Sunuldu!

Çinli teknoloji devi Huawei, kendi ülkesinde Mate 40 Pro ve Mate X2 akıllı telefonlarının 4G versiyonlarını sessizce satışa sundu Her iki akıllı telefon da 5G modelleri ile aynı özelliklere sahip, ancak bu yeni modellerin 5G iletişimi desteğiyle gelmediğini belirtmekte fayda var.

Cihazlar, Huawei’nin Çin’deki resmi web sitesinde çevrimiçi olarak listelenirken, şirket henüz fiyatlandırma ve kullanılabilirlik ayrıntılarını açıklamadı. Fiyatların 5G modellerinden daha düşük olmasını bekliyoruz, ancak kesin olarak bilmek için Huawei’nin resmi duyurusunu beklememiz gerekecek.

Huawei Mate 40 Pro 4G

Akıllı telefon, 2772 × 1344 piksel ekran çözünürlüğü, 90Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme sunan 6.76 inç OLED ekrana sahip. 68 derece eğimli kavisli bir ekranla birlikte geliyor.

Telefon, ekran altı parmak izi sensörünün yanı sıra 3D yüz tanıma desteğini de beraberinde getiriyor. Bu, 13 MP Ultra Vision kamera ve 3D Derinlik Algılama kamerası olmak üzere çift ön kamera ile yapılıyor. Cihazın arka tarafında 50MP ana sensör, 20MP ultra geniş açılı lens, 12MP periskop Süper Zoom kamera bulunuyor. Ayrıca 3 boyutlu derinlik algılama kamerası da var.

Cihaz dahili olarak şirketin kendi HiSilicon Kirin 9000 işlemcisinden güç alıyor ancak 5G bağlantısını desteklemiyor. Bir microSD kart kullanarak depolama alanını genişletme desteği ile 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı içeriyor.

Cihaz, Android işletim sistemine dayalı şirketin kendi EMUI 11‘ini çalıştırıyor ve 66W kablolu hızlı şarjı, 50W kablosuz şarjı ve 5W ters kablosuz şarjı destekleyen 4.400 mAh pil ile geliyor.

Huawei Mate X2 4G

Bu telefonsa, bu yıl Şubat ayında piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefonun 4G versiyonu. Cihaz, 2700 x 1160 piksel ekran çözünürlüğü (456 ppi), 90 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6,45 inç OLED harici ekrana sahip.

Ayrıca açıldığında 8 inçlik bir dahili ekranı da var ve bu ekran 2480 x 2200 piksel ekran çözünürlüğü (413 ppi) ve bir P3 geniş renk yelpazesine sahip. Aynı zamanda ekranı bir OLED panelden oluşuyor ve 90Hz yenileme hızına sahip, ancak dokunma örnekleme hızı 180Hz ile daha düşük.

Telefon, Kirin 9000 işlemci tarafından destekleniyor ve 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı barındırıyor. Şirketin tescilli NM kart yuvası aracılığıyla depolama genişletme desteği de bulunuyor.

Kameraya gelince, OIS’li 50MP f/1.9 RYYB sensörü var ve 16MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera, OIS’li 12MP f/2.4 telefoto kamera ve 8MP f/4.4 RYYB periskop lens ile birlikte geliyor. Ön tarafta 16 MP kamera var, ancak kullanıcılar cihaz açıldığında arka kameralarla muhteşem selfieler yapabiliyor.