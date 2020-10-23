Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei Mate 40 Pro, DxOMark'da Tahtı Ele Geçirdi!

Huawei Mate 40 Pro, DxOMark’da Tahtı Ele Geçirdi!

Zirveye oynayan Mate 40 Pro, DxOMark listelerini alt üst etti. Hem arka kamera sistemi hem de selfie kamerasıyla  rekor kıran Mate 40 Pro, listenin en başında yer alıyor.

Ayşen Sıla

-

0
Huawei Mate 40 Pro

Huawei dün Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus ve Porsche Design Mate 40 RS akıllı telefonlarını tanıttı. Zirveye oynayan Mate 40 Pro ise, DxOMark listelerini alt üst etti. Hem arka kamera sistemi hem de selfie kamerasıyla  rekor kıran Mate 40 Pro, listenin en başında yer alıyor.

Mate 40 Pro, arka kamera kısmında tacı Xiaomi Mi 10 Ultra’dan alırken, selfie kamera kısmını önde götüren Huawei P40 Pro‘yu da geride bırakarak, kamera konusunda rakipsiz bir lider oldu.

Mate 40 Pro’nun 140 fotoğraf alt skorunun da yeni bir rekor olduğunu söyleyerek başlayalım. DxOMark, çok zorlu aydınlatılmış durumlarda bile tüm ışık seviyelerinde çok geniş olan telefonun dinamik aralığından özellikle etkilendi. Açıkçası bu, telefonun düşük ışıkta çekim yapmak için harika bir seçenek olduğu anlamına geliyor.

Huawei Mate 40 Pro

Kamera ayrıca, tüm ortam ışık seviyelerinde iyi ayrıntı ve düşük hata payı ile doku arasında iyi bir denge sunuyor. Ana kameradaki otomatik odaklama doğru ve gecikmesizken portre modu, DSLR ve hızlı lensten elde edebileceğinize oldukça benzeyen doğal görünümlü bir çekim yaratıyor. Renk sunumu da mükemmel.

Mate 40 Pro, her durumda iyi ayrıntı, düşük hata seviyeleri ve 116 video alt skoruyla en üst sırada yer alıyor. Renkler güzel, otomatik beyaz dengesi iyi çalışıyor, otomatik netleme doğru ve özne mesafesi değiştiğinde sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor ve video sabitleme çok iyi olup, özellikle kayıt sırasında gezinirken veya çalışırken fark edilebilen sinematik bir etki yaratıyor.

Huawei Mate 40 Pro

Telefonu ters çevirmek, düşük ışık seviyeleri de dahil olmak üzere iyi yüz pozlamaları sağlayan bir selfie kamerası ortaya çıkarıyor ve aynı zamanda geniş bir dinamik aralığı sunuyor. Bu, arkadan aydınlatmalı durumlarda ve diğer yüksek kontrastlı sahnelerde çok kullanışlı hale geliyor. Renkler güzelken beyaz dengesi düşük ışıkta iyi; ancak diğer koşullarda biraz hatalı olabiliyor.

Huawei Mate 40 Pro

Sabit odaklamasına rağmen, kamera odaklanma konusunda yüksek puan alıyor ve düşük ışıkta ayrıntılarda anlaşılır bir azalma olmasına rağmen geniş bir alan derinliği sunuyor. Hava çok karanlık olduğunda, iyi pozlama sağlayan ancak vinyet oluşturmaya eğilimli ekran flaşı da iyi bir puan kaydediyor.

Huawei Mate 40 Pro

Portre modu güzel bir görünüm yaratıyor ancak ToF derinlik sensörüne rağmen, konunun kenarlarında sık sık hatalar görülüyor. Özçekim videoları çoğu durumda iyi pozlamaya ve doğru beyaz dengesi ile hoş renklere sahip. Düşük ışıkta biraz ayrıntı kaybı olurken, iç mekan ve düşük ışık kliplerinde hata görülebiliyor. Sonuç olarak Mate 40 Pro muhteşem bir kameraya sahip ve sınıfının en iyisi!

Huawei Mate 40 Pro

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakDxOMark
Önceki İçerikSamsung Galaxy S21 Plus’ın Tasarımı Sızdırıldı!
Sonraki İçerikKirin 9000 İşlemci Tanıtıldı – İşte Özellikleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Kirin 9000 İşlemci Tanıtıldı – İşte Özellikleri

Huawei, yeni Mate serisi akıllı telefonlarının yanı sıra yeni bir amiral gemisi işlemci de tanıttı. Kirin 9000, önceki nesillere göre daha iyi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate 40 Pro, DxOMark’da Tahtı Ele Geçirdi!

Huawei dün Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus ve Porsche Design Mate 40 RS akıllı telefonlarını tanıttı. Zirveye oynayan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Plus’ın Tasarımı Sızdırıldı!

Samsung ile ilgili popüler sızıntılara sahip olan Ice Universe, bize yeni Galaxy S21 Plus tasarımı hakkında bilgiler vermeye devam ediyor. Ünlü kaynak,...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xiaomi Fast LCD Monitör İle Tanışın!

Tüketici elektroniği ürünlerinin neredeyse tüm kategorilerine giren Xiaomi, oyun alanındaki varlığını sağlamlaştırmaya çalışıyor. Oyun dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürdükten sonra, şirketin yeni oyun...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi K30S Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Redmi K30S akıllı telefonu yakında resmiyet kazanacak. Sürekli olarak sızıntılara konu olmaya başlasa da, Redmi'den herhangi bir resmi açıklama henüz gelmedi. Bugün...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014