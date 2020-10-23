Huawei Mate 40 Pro, DxOMark’da Tahtı Ele Geçirdi!

Huawei dün Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus ve Porsche Design Mate 40 RS akıllı telefonlarını tanıttı. Zirveye oynayan Mate 40 Pro ise, DxOMark listelerini alt üst etti. Hem arka kamera sistemi hem de selfie kamerasıyla rekor kıran Mate 40 Pro, listenin en başında yer alıyor.

Mate 40 Pro, arka kamera kısmında tacı Xiaomi Mi 10 Ultra’dan alırken, selfie kamera kısmını önde götüren Huawei P40 Pro‘yu da geride bırakarak, kamera konusunda rakipsiz bir lider oldu.

Mate 40 Pro’nun 140 fotoğraf alt skorunun da yeni bir rekor olduğunu söyleyerek başlayalım. DxOMark, çok zorlu aydınlatılmış durumlarda bile tüm ışık seviyelerinde çok geniş olan telefonun dinamik aralığından özellikle etkilendi. Açıkçası bu, telefonun düşük ışıkta çekim yapmak için harika bir seçenek olduğu anlamına geliyor.

Kamera ayrıca, tüm ortam ışık seviyelerinde iyi ayrıntı ve düşük hata payı ile doku arasında iyi bir denge sunuyor. Ana kameradaki otomatik odaklama doğru ve gecikmesizken portre modu, DSLR ve hızlı lensten elde edebileceğinize oldukça benzeyen doğal görünümlü bir çekim yaratıyor. Renk sunumu da mükemmel.

Mate 40 Pro, her durumda iyi ayrıntı, düşük hata seviyeleri ve 116 video alt skoruyla en üst sırada yer alıyor. Renkler güzel, otomatik beyaz dengesi iyi çalışıyor, otomatik netleme doğru ve özne mesafesi değiştiğinde sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor ve video sabitleme çok iyi olup, özellikle kayıt sırasında gezinirken veya çalışırken fark edilebilen sinematik bir etki yaratıyor.

Telefonu ters çevirmek, düşük ışık seviyeleri de dahil olmak üzere iyi yüz pozlamaları sağlayan bir selfie kamerası ortaya çıkarıyor ve aynı zamanda geniş bir dinamik aralığı sunuyor. Bu, arkadan aydınlatmalı durumlarda ve diğer yüksek kontrastlı sahnelerde çok kullanışlı hale geliyor. Renkler güzelken beyaz dengesi düşük ışıkta iyi; ancak diğer koşullarda biraz hatalı olabiliyor.

Sabit odaklamasına rağmen, kamera odaklanma konusunda yüksek puan alıyor ve düşük ışıkta ayrıntılarda anlaşılır bir azalma olmasına rağmen geniş bir alan derinliği sunuyor. Hava çok karanlık olduğunda, iyi pozlama sağlayan ancak vinyet oluşturmaya eğilimli ekran flaşı da iyi bir puan kaydediyor.

Portre modu güzel bir görünüm yaratıyor ancak ToF derinlik sensörüne rağmen, konunun kenarlarında sık sık hatalar görülüyor. Özçekim videoları çoğu durumda iyi pozlamaya ve doğru beyaz dengesi ile hoş renklere sahip. Düşük ışıkta biraz ayrıntı kaybı olurken, iç mekan ve düşük ışık kliplerinde hata görülebiliyor. Sonuç olarak Mate 40 Pro muhteşem bir kameraya sahip ve sınıfının en iyisi!