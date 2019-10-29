Huawei Mate 40 Pro Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı

Mate 30 akıllı telefon modelinin tanıtımı kısa bir süre önce yapıldı. Tüm tartışmaları ve Google servislerinden eksik olarak satışları devam eden yeni seri akıllı telefon modellerinin hemen sonrasında bu kez Huawei Mate 40 Pro modeli gündeme gelmeye başladı.

Şimdiden yeni amiral gemisi serisi olması beklenen akıllı telefonların tasarımı konusunda iddialar gündeme gelmeye başladı. Son olarak yeni serinin konsept tasarımının hazırlandığı ortaya çıktı. Konsept çalışmasıyla beraber Huawei Mate 40 Pro modelleriyle beklenen tasarım da ortaya çıkmış oldu. Seri için hazırlanan konsept videosuna ve telefonlar için beklenen detaylara bakalım.

Huawei Mate 40 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan konsept çalışmasının en çok dikkat çeken bölümü kameralar oldu. Telefonların toplamda 10 kamerası olduğunu gösteren konsept görüntüler, arka kısımda 6 kameranın kullanıldığını vurguluyor. Arka kısımda 6 kamera bulunacak ancak bu çalışmaya göre kamera alanının tasarımı değişmeyecek. Yine benzer dairesel bir tasarım alanı öne çıkacak.

Arka kapak kısmına beklentiler bu yönde olsa da ön kısımda aynı durum söz konusu değil. Ön kısımda çentik alanına son verileceği görülüyor. Mate 30 modelinde yer alan çentik alanı yerine ince bir çerçeve alanının kullanılacağı görülüyor. Bu ince çerçeve alanının sonsuz ekran tasarımını yansıttığını göreceğiz.

Telefonların genel ekran tasarımı ise korunacak. Çentik alanı kalkacak ve bunun yerine ince bir çerçeve gelecek ancak şelale ekran tasarımı olarak gösterilen tasarımın kullanılmaya devam ettiğini göreceğiz. Yine her iki taraftan da kavisli olan bir akıllı telefon karşımıza çıkacak. Telefonun ekranı bu şekilde daha başarılı bir hale gelmiş olacak. Yanlarda yer alan kavisli yapının, ekran büyük olsa bile telefonun kolay kavranmasını sağlayacağı da kesin.

Bunların dışında yeni modelin teknik özellikleri konusunda da bazı beklentiler paylaşılmış durumda. Beklentilere göre telefonun 10 kamerası olacak ve bu kameraları destekleyecek bir işlemci sunulacak. Kirin 1000 serisi işlemcilerin geleceği üzerinden duruluyor.

Bu iddiaların ne kadar gerçeği yansıttığını önümüzdeki sene görme fırsatımız olacak. Telefonların tanıtımı önümüzdeki sene yapılacak. Özellikle yeni kamera sistemini bu şekilde gelmesi, Huawei Mate 40 Pro’yu bir anda lider konuma getirebilir.