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Huawei Mate 40 Pro Parçalara Ayrıldı – Bakın Ne Oldu…

Huawei Mate 40 Pro iFixit tarafından parçalara ayrıldı ve malesef hayal kırıklığına uğrattı. Söz konusu telefonun oldukça zor tamir edileceği ortaya çıktı. İşte Huawei Mate 40 Pro telefonunun parçalara ayrılmış hali...

Ayşen Sıla

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huawei-mate-40-pro

Huawei gibi şirketlerin, akıllı telefonlarının tamiri için müşterilerinin sadece kendilerine veya yetkili ortaklarına ulaşmasını tercih ettikleri bilinen bir gerçektir. Apple, neredeyse imkansız üçüncü taraf onarımlarıyla bu felsefeye agresif bir yaklaşım sergiliyor. Şimdi, görünen o ki Huawei de, Huawei Mate 40 Pro‘nun onarımını istemeden de olsa imkansız hale getirmiş.

Genel olarak, önde ve arkada cam bulunan akıllı telefonların sert düşmeler sonucu daha gözle görülür hasarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Ancak bu, cam panelleri kaldırmaya çalışmak kırılmalarına neden olabileceğinden onarımları da zorlaştırır. 

iFixit, Mate 40 Pro‘nun arka panelini ısıtarak hatta dilimleyerek çıkarmaya çalıştı, ancak ekranı çıkarmak o kadar da kolay değildi. Bu zorluk, Huawei amiral gemisinin en sık kırılan kısmının onarımını oldukça zor hatta pahalı hale getiriyor.

Onarımla ilgili sorunlar sadece burada bitmiyor. Çünkü kaynağımız, sökme ve dahili bileşenlerin düzeninin onarımlarının da zorlaştırdığını keşfetti. iFixit uzmanlarının güç düğmesine çok yakın olması nedeniyle yanlışlıkla kestiği gizli esnek kablo gibi bazı parçaların dağınık yerleşimleri nedeniyle onarım içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor.

huawei-mate-40-pro

Şirketler bazen bileşenleri sanat gibi düzgün bir şekilde paketlemeye odaklanırken, bir SlashGear raporuna göre, Huawei sadece iç bileşenleri muhafaza etti ve her şeyi birbiriyle sıkıştırdı. Özellikle, iFixit onarımlar için olumsuz yönler bulmakla kalmadı, birçok parçanın modüler olması ve hasar durumunda değiştirilmesininkolay olmayacağını da ekledi.

Huawei Mate 40 Pro
Huawei Mate 40 Pro

Üst hoparlör ve periskopik telefoto kamera modüler bir tasarımla yapıldığından, hasarlı bileşenleri değiştirmek daha kolay, ancak bu, herhangi bir şeyi kırmadan onarımlar için yeterince derinliğe ulaşıp ulaşamayacağına bağlı kalıyor. iFixit, Huawei Mate 40 Pro’ya tamir edilebilirlik açısından Apple iPhone 12 serisinin bile altında 10 üzerinden 4 verdi.

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KaynakSlashgear

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