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Huawei Mate 40 Pro Plus Master Lu Testinde Xiaomi Mi 10 Ultra’ya Karşı

Huawei'nin tanıtılan son amiral gemileri, geçen yıl piyasaya sürülen Qualcomm SD865 yongasına karşı olağanüstü performans sergiliyor. Şimdi ise Master Lu sonuçları ile SD865 yongasına sahip Xiaomi Mi 10 Ultra'ya karşı büyük bir skor elde etti...

Muhammed Arslan

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Huawei Mate 40 Master Lu Testinde Xiaomi Mi 10 Ultra'ya Karşı

Geçen hafta Huawei, Huawei Mate 40 serisinin küresel lansmanını yaptı. Artık yavaş yavaş piyasalardaki yerini almaya başlayacak. Henüz mağaza raflarında yerini yeni almaya başlayan Huawei Mate 40 Pro Plus kıyaslama platformu Master Lu’da görüntülendi.

HiSilcion Kirin 9000 destekli Huawei Mate 40 Pro Plus Master Lu puanı, Qualcomm Snapdragon 865 tarafından desteklenen Xiaomi Mi 10 Ultradan daha iyidir. Tabi ki cihaz hemen piyasaya çıkmadı. Bundan ötürü bu tür test sonuçları en yüksekten ziyade ortalama bir sonucu elde edebilir.

Ancak yine de eski Snapdragon 865 yongasını geride bırakacak gibi duruyor. Bu durumun bu şekilde sonuçlanması normla. Ama asıl soru 5nm üretim sürecine dayanan Snapdragon 875 yongasına karşı ne kadar iyi?

Bununla birlikte aşağıdaki yer alan tabloda Huawei Mate 40 Pro Plus vs Xiaomi Mi 10 Ultra Master Lu karşılaştırmasına bakabilirsiniz. Ayrıca Huawei Mate 40 Pro Plus vs Xiaomi Mi 10 Ultra karşılaştırmasına da doğrudan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Master Lu SonuçlarıHuawei Mate 40 Pro PlusXiaomi Mi 10 Ultra
İşlemci302,075289,842
Grafik327,431319,813
RAM102,530103,965
Depolama176,690140,523
Toplam908,726854,143

Tabloda yer alan puanlar, günlük kullanım senaryosunu etkilemiyor. Çünkü henüz telefon piyasadaki yerini almadı. Bu nedenle farklı kıyaslama platformularında yer alan bu sonuçlar ile doğrudan karar vermeyin.

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