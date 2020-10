Huawei Mate 40 Pro Plus Master Lu Testinde Xiaomi Mi 10 Ultra’ya Karşı

Geçen hafta Huawei, Huawei Mate 40 serisinin küresel lansmanını yaptı. Artık yavaş yavaş piyasalardaki yerini almaya başlayacak. Henüz mağaza raflarında yerini yeni almaya başlayan Huawei Mate 40 Pro Plus kıyaslama platformu Master Lu’da görüntülendi.

HiSilcion Kirin 9000 destekli Huawei Mate 40 Pro Plus Master Lu puanı, Qualcomm Snapdragon 865 tarafından desteklenen Xiaomi Mi 10 Ultra‘dan daha iyidir. Tabi ki cihaz hemen piyasaya çıkmadı. Bundan ötürü bu tür test sonuçları en yüksekten ziyade ortalama bir sonucu elde edebilir.

Ancak yine de eski Snapdragon 865 yongasını geride bırakacak gibi duruyor. Bu durumun bu şekilde sonuçlanması normla. Ama asıl soru 5nm üretim sürecine dayanan Snapdragon 875 yongasına karşı ne kadar iyi?

Bununla birlikte aşağıdaki yer alan tabloda Huawei Mate 40 Pro Plus vs Xiaomi Mi 10 Ultra Master Lu karşılaştırmasına bakabilirsiniz. Ayrıca Huawei Mate 40 Pro Plus vs Xiaomi Mi 10 Ultra karşılaştırmasına da doğrudan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Master Lu Sonuçları Huawei Mate 40 Pro Plus Xiaomi Mi 10 Ultra İşlemci 302,075 289,842 Grafik 327,431 319,813 RAM 102,530 103,965 Depolama 176,690 140,523 Toplam 908,726 854,143

Tabloda yer alan puanlar, günlük kullanım senaryosunu etkilemiyor. Çünkü henüz telefon piyasadaki yerini almadı. Bu nedenle farklı kıyaslama platformularında yer alan bu sonuçlar ile doğrudan karar vermeyin.