Huawei Mate 40 Pro Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Mate 40 Pro serisi nihayet tanıtıldı ve telefonlar sahiden de beklemeye değerdi. Leica ile birlikte geliştirdikleri revize edilmiş donanımları ile “en iyi kamera” listelerinde zirveye ulaşmaya çalışan Huawei, muhteşem yeniliklerle dolu Mate 40 serisi ile tahtı ele geçirecek. Gelin bu muhteşem seriye birlikte göz atalım.

Huawei Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus

Kamera

Zirvenin rakipsiz lideri Huawei Mate 40 Pro 5G‘yi tanıtırken, kamera ile başlamak istiyoruz. Çünkü Huawei, P40 modelleriyle birlikte piyasadaki en büyüğü olan yeni bir 1/1.28 inçlik ana sensör sunuyor.

Ancak, çok yönlü otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme (OIS) ile f/1.9 lens korunurken çözünürlük 50 megapiksele (40 megapikselden) yükseltildi. Piksel boyutuna gelince, 1.22µ ve gruplama etkinleştirildiğinde iki katına çıkan muhteşem bir özelliğe sahip.

Ana kamera, 60 fps’de 4K video 1080p çözünürlükte ve 480 fps’de ağır çekim klipler çekebilmekte sınır tanımıyor. 720p çözünürlükte kayıt yapan 3.840 fps modu ile zamanı pratikçe durdurabileceksiniz. Selfie kamerası da video çekiminde de oldukça usta, 4K/60 videolar ve 1080p/240 ağır çekim klipler yapabiliyor. Sahiden de krallara layık!

İkinci nesil Cine kamera, 20 megapiksel sensör ve f/1.8 ultra geniş açılı lens ile donatılmış. Ultra geniş lenslerin karakteristik bozulmalarını azaltan, serbest biçimli bir lense sahip dünyadaki ilk mobil kamera Huawei Mate 40 serisine ait.

Huawei, 12 megapiksel sensörün önüne 125 milimetre periskop lensi geri getiriyor. Ana kamera üzerinde 5x büyütme sunuyor ve Mate 30 Pro’da bulunan 3x zoom ile 8 megapiksel kamera üzerinde önemli bir yükseltme alıyor.

Yakınlaştırma özellikleri iki profesyonel telefon arasındaki en büyük fark olduğundan, Huawei Mate 40 Pro Plus 5G‘ye biraz daha yakından bakacağız. Nitekim periskop lensi 10x optik yakınlaştırmaya kadar çıkıyor, bu modül 8 megapiksel sensör ve P40 Pro Plus’a benzer bir f/4.4 diyafram açıklığına sahip. Orta menzilli yakınlaştırma için 3x büyütme sunan 12 megapiksel kamerası da var. Lazer otomatik odaklama sistemi, hızlı ve doğru odak kilitleri sağlıyor.

Pro’nun her iki sürümünde de derinlik sensörüyle birleştirilmiş 13 megapiksel ön kamera bulunuyor. Bu sensör, yüz kilit açma görevlerine ek olarak EMUI 11 arayüzünü kontrol etmek için el hareketlerini algılıyor. Ekranda yerleşik bir parmak izi okuyucu da yer alıyor.

Ekran

6.76 inç OLED ekran, 2019 telefonlarının 6.53 inç panelinden oldukça farklı. Çözünürlük 1.344 x 2.772 piksele yükseltilerek daha net bir görüntü sağlıyor. Ekranın yanları kuvvetli bir şekilde kavisli, telefonun yan duvarı ile 88 derecelik bir açıyla birleşiyorlar.

Yenileme hızı 90 Hz olarak ayarlanan Mate 40 serisi, 240 Hz dokunma örnekleme hızına sahip ve önemli ölçüde bir performans sağlıyor. Stereo hoparlörler sayesinde multimedya deneyimi daha da geliştirildi diyebiliriz.

Batarya

Batarya kısmı da büyük bir yükseltme aldı. Kapasite açısından değil çünkü geçen yılda 4.400 mAh’a yakın bir bataryamız vardı, ancak şimdi batarya çok daha hızlı şarj oluyor. Bir USB-C kablosu kullanırsanız, 66W’a kadar çıkabiliyor. Kablosuz olarak, bir kabloyla şarj edilen Mate 30 Pro ve P40 Pro’dan daha hızlı 50W yapabiliyor. Doğal olarak, ters kablosuz şarjı da destekliyor.

İşlemci

Huawei Mate 40 amiral gemileri, en yeni Kirin 9000 işlemcide güç alıyor. 5nm işlemle üretilen ve biri rekor kıran 3.13 GHz hızında çalışan dört Cortex-A77 çekirdeği ve dört A55 çekirdeği içeriyor. Grafik, mümkün olan maksimum yapılandırmaya sahip. Yani 24 çekirdekli bir Mali-G78 grafik kartıyla çalışıyor. Elbette 5G modem desteği de var. Yerel bağlantı da çok hızlı, Wi-Fi 6 Plus 160 MHz bant genişliğinde çalışabiliyor.

Fiyat

Huawei Mate 40 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 1.200 euroluk bir fiyat etiketine sahip olacak. Pro Plus, Beyaz ve Siyah renklerle birlikte seramik malzemelerden üretildi ve sahiden de muhteşem bir tasarımı da beraberinde getiriyor.

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Porsche Design Huawei Mate 40 RS, ünlü tasarım firması tarafından farklı bir dış cepheye sahip. Aynı zamanda serideki 8K video kaydı yapabilen tek telefon. Bu telefon da Seramik Beyazı ve Seramik Siyahı ile geliyor. Kalan özellikleri de Mate 40 Pro ile aynı diyebiliriz.