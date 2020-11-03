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Huawei Mate 40 RS Parçalara Ayrıldı – İşte İç Donanımı

Huawei'nin premium özelliklere sahip en son ki amiral gemilerinden birisi olan Huawei Mate 40 RS sürümü, hem dış hem de iç donanım tasarımı bakımından Mate 40 Pro'ya bayağı benziyor. İşte detaylar...

Muhammed Arslan

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Huawei Mate 40 RS Parçalara Ayrıldı - İşte İç Donanımı

Çinli bir teknolojisi sitesi, kısa bir süre önce tanıtılan Huawei Mate 40 RS telefonunu parçalara ayırdı. Telefonun iç donanımına yakından bakmamıza olanak sağladı. Yeni gelen telefonların iç donanımları da kendileri kadar dikkat çekici olabiliyor.

Telefonu parçalama işlemi tahmin edilebileceği gibi, cihazın arkasını ısıtarak kapağı açmakla başlar. Özel sekizgen şekilli arka tasarımın yanı sıra Mate 40 RS iç donanım tasarımı da Mate 40 Pro ile neredeyse aynı.

NFC ve kablosuz şarj bobinlerinin yanı sıra IR(kızılötesi) sıcaklık sensörü, 4.400 mAh pil ve şarj modülü dahil beş kamera modülümüz var. Birkaç bağlantı kablosunun çıkarılması, ana kartı ve kamera modülleri görmeye olanak tanıyor.

Huawei Mate 40 RS Parçalara Ayrıldı - İşte İç Donanımı

Burada ilginç olan nokta, bellek yongasının HiSilicon markasını taşıması. Çünkü bu Huawei’nin şirket içi bellek yongaları geliştirdiğinin kanıtı. Çinli teknoloji blog yazarlarının raporlarına göre, Mate 40 Pro Plus ve Mate 40 RS, SFS 1.0 depolama teknolojisini kullanıyor. Bu yeni teknoloji okuma ve yazma hızlarında UFS 3.1 depolamadan neredeyse iki kat daha hızlı performans sergiliyor.

  • Huawei Mate 40 RS Parçalara Ayrıldı - İşte İç Donanımı
  • Huawei Mate 40 RS Parçalara Ayrıldı - İşte İç Donanımı

Henüz sökülme videosu yayınlanmadığı için resimlerle sınırlı kalıyor bildiklerimiz. Muhtemelen piyasaya çıkar çıkmaz bir kaç tane teknoloji çılgını bu telefonları sökerek daha çok detayı bizlere sunar gibi duruyor.

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