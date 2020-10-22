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Huawei Mate 40 Serisi Bugün Tanıtılacak!

Huawei Mate 40 serisi bugün görücüye çıkacak. Nefeslerin tutulacağı lansman etkinliğine saatler kala, seri hakkında bilmeniz gereken her şeyi listeledik...

Ayşen Sıla

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Huawei Mate 40

Huawei, bugün Mate 40 serisi tanıtım etkinliğini düzenleyecek, ancak etkinlikte tanıtılacak farklı cihazlara dair detaylar sızdırılmaya devam ediyor. Kaynağımıza göre Mate 30E Pro da bugünki lansmanda yer alacak. Mate 40 RS Porsche Design ise lansmana damgasını vuracak.

Mate 30E Pro

Mate 30E Pro, aslında yenilenmiş bir Mate 30 Pro da diyebiliriz. Görünüşe göre telefonun Mate 30 Pro’dan farkı ise işlemcisinden kaynaklanıyor. Bununla birlikte telefonda, ne gibi farklılıklar yer alacağı bilinmiyor. Bu yeni model için sabırsızlanıyoruz.

Huawei Mate 40

Mate 40 RS Porsche Design

Mate 40 RS Porsche Design ile ilgili detaylara gelirsek, telefon Ceramic White, Ceramic Black ve Collector Edition olmak üzere üç muhteşem renk seçeneğine sahip olacak. Ekran, 240 Hz dokunmatik örnekleme ile 90 Hz yenileme hızı sunacam. Mate 40 RS, 234 gram ağırlığı da beraberinde getirecek.

Mate 40 Pro Plus

Mate 40 serisinde 66W şarj desteği olması bekleniyor. Yani telefonlar sadece 47 dakikada tamamen şarj olabilecek. Seride, 50W kablosuz şarj ve 5W ters kablosuz şarj desteği de bulunacak. Yeni Mate 40 Pro Plus, IP68 sertifikalı olacak ve bir IR sensörüne de sahip olacak.

Huawei Mate 40

Serinin kameraları ise oldukça ilginç. Nitekim telefonda, 50 megapiksel f/1.9 diyaframlı ultra geniş bir ana kamera, 12 megapiksel f/2.4 diyaframlı telefoto sensör, 8 megapiksel ve f/4.4 diyaframlı 10x periskop lens ve 20 megapiksel f/2.4 film kamerası bulunacak. Her  şeyin kesinleşmesi için birkaç saat daha beklememiz gerekiyor.

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