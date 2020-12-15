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Huawei Mate 40, Şimdi Ön Siparişe Hazır!

Huawei Mate 40, sonunda satışa sunuldu. Tanıtımından aylar sonra ön siparişe hazır olan telefon hakkında tüm detayları sizler için derledik...

Ayşen Sıla

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Huawei Mate 40

Ekim ayında piyasaya sürülmesine rağmen, Huawei Mate 40 nihayet bugün itibariyle satışlara hazır hale geldi. Telefonun, ön siparişler ile 21 Aralık 2020’den itibaren ilk satışlarına başlaması bekleniyor.

Kısaca bahsedecek olursak Huawi Mate 40 akıllı telefonu, şirketin 2020 amiral gemisi ve 5nm Kirin 9000E işlemcisiyle geliyor. 2376 × 1080 çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç kavisli ekran panelini de beraberinde getiriyor.

Cihazdaki dokunmatik örnekleme hızı 240Hz olarak belirtiliyor ve hatta bir P3 renk gamını destekliyor. Ekranın altında bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor ve aynı zamanda yüz tanıma teknolojisi sunuyor.

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40, tek bir ön kamera barındırırken, arka tarafta 5 megapiksel ana sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı 8 megapiksel telefoto lens bulunuyor. Amiral gemisi, 40W hızlı şarjı da destekleyen büyük bir 4.200mAh batarya ile çalışıyor.

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KaynakGizmo China

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