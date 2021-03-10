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Huawei Mate 40E Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Mate 40 serisine yeni bir model daha eklendi. Huawei Mate 40E'ye dair bilmeniz gereken tüm detayları derledik.

Ayşen Sıla

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Huawei-Mate-40E

Huawei geçen yıl Ekim 2020’de Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus ve Mate 40 RS Porsche Design amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Bugün şirket, Mate 40 ailesinin beşinci modeli olarak Mate 40E’yi piyasaya sürdü. Yeni tanıtılan akıllı telefon, standart Mate 40 modeli ile Mate 40 Pro arasında yer alıyor.

Huawei Mate 40E

Huawei Mate 40E 5G, kavisli kenarları ve bir zımba deliği tasarımı ile 6.5 inç OLED ekrana sahip. 1080 x 2376 piksellik Full HD + çözünürlüğü, 90 Hz yenileme hızını, 240 Hz dokunmatik örnekleme oranını ve ekran içi parmak izi tarayıcısını destekliyor.

Mate 40E 5G, Kirin 990E işlemciyle donatılmış. EMUI 11 tabanlı Android 10 işletim sistemiyle desteklenen telefon ek depolama için bir NM kart yuvası ile birlikte geliyor. Mate 40E, 40W hızlı şarjı, 40W kablosuz şarjı ve 5W ters kablosuz şarjı destekleyen 4200mAh pil ile destekleniyor.

13 megapiksellik bir ön kamera bulunduruyor ve yuvarlak şekilli arka kamera modülünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 8 megapiksel telefoto kamera ve OIS desteği yer alıyor. Çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, çift frekanslı GPS, NFC, USB-C ve yüz tanıma kilidi gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor.

Huawei-Mate-40E

Telefon 18 Mart’tan itibaren resmen satışa sunulacak. Ve 8 GB RAM + 128 GB depolama veya 256 GB depolama modeli seçeneği için 706 ile 782 dolar fiyat etiketini benimseyecek. Telefonun Bright Black, Glaze White ve Secret Silver adlı üç renk seçeneği bulunuyor.

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Cepkolik
KaynakHuawei Central

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