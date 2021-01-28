Huawei Mate 40E’nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Huawei, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + ve Mate 40 RS dahil olmak üzere son amiral gemisi Mate 40 serisini geçen yıl Ekim ayında piyasaya sürdü. Önceki haberlere göre Huawei Mate 40 serisinde ayrıca Mate 40E adıyla geleceği söylenen düşük profilli bir model de yer alıyor.

Ünlü bir kaynak, Mate 40E’nin başlangıçta ana kamera olarak 50 megapiksellik bir Sony IMX 700 sensörle piyasaya sürülmesinin planlandığını ancak şu anda bileşenlerin yetersizliği nedeniyle 64 megapiksel ile değiştirileceğini açıkladı.

64 megapiksel sensör, 1/1.34 inç dış tabana sahip bir Omnivision OV64A sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın tek piksel boyutu 1um, 2um’a kadar dördü bir arada pikseli destekliyor. Sensör ayrıca üç pozlamayı, dördü bir arada HDR’yi, çip üzerinde kombinasyonunu da destekliyor ve ton eşleme işlevi, kararlı ve yüksek kaliteli görüntü çıkışı sağlayabiliyor.

Huawei Mate 40E, geçen ay onaylandı. Bilgiler, telefonun 2376 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.5 inç OLED ekran ve Kirin 990 5G çip olduğu söylenen ana frekansı 2.86GHz olan bir çip kullanacağını gösteriyor.

Kirin 990 5G, Huawei’nin daha önce Mate 30 serisinde piyasaya sürdüğü amiral gemisi 5G işlemci olarak karşımıza çıkıyor. O sırada dünyanın önde gelen 7nm + EUV sürecini kullanıyor. Daha küçük bir alana ve daha düşük güç tüketimine sahip yerel bir entegre 5G temel bant ile çalışıyor.

Görünüm açısından, Mate 40E, Mate 40 modeliyle aynı tasarımı koruyor. Ön kısım çentikli bir kavisli ekran kullanıyor ve ayrıca 90Hz yenileme hızını destekliyor. Arkada halka şeklinde bir kamera modülüyle birlikte gelmesi bekleniyor. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor.