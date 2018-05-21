Huawei Mate 9 ve Mate 9 Pro'ya Yüz Tanıma Kilidi Güncellemesi Yayınladı!

Son zamanlarda Huawei cihazlarına birkaç yeni özellik kazandırmak için Mate 9 ve Mate 9 Pro akıllı telefonlarına yeni bir EMUI 8.0 güncellemesi yayınladı. 8.0.0.356 sürümüne sahip olan güncelleştirme akıllı telefonlara Yüz Tanıma Kilidi özelliğini getirdi.

Yüz kilidi açma özelliğinin yanı sıra güncelleme ayrıca ekran ve diğer birkaç harekete geçirici kontrolü de getiriyor. Güncelleme ayrıca cihaza bir oyun asistanı da tanıttı. Bu yeni eklemelerden ayrı olarak en son güncellemede WeChat mesajlarının gecikmeli alımı sorunu da dahil olmak üzere bazı hata düzeltmeleri yapıldı.

Bu önemli eklenti ve düzeltmelerinin yanı sıra yeni güncelleme ayrıca çeşitli uygulamalar için optimize edilmiş simgeleri getiriyor. Bu arada 514MB boyutunda olan güncelleme Mayıs 2018 için en son Android güvenlik düzeltme ekiyle birlikte geliyor. Şirkete göre bu yeni güncelleme Porsche Design Edition da dahil olmak üzere Mate 9 ve Mate 9 Pro telefonlara dağıtıma başladı.

Yaklaşık altı ay önce Huawei, Mate 9 serisi akıllı telefonlar için EMUI 8.0 güncellemesini kullanıma sunarak Android Oreo işletim sistemini şirketin önceki yılın amiral gemisi cihazlarına taşıdı. Güncelleme diğerlerinin yanı sıra AI deneyimi, akıllı bölünmüş ekran dahil olmak üzere birçok yeni özelliği tanıttı.

Huawei Mate 9, Gorilla Glass 3 koruma özelliğine sahip 5,9 inç Full-HD ekrana sahipken, Mate 9 Pro, 1440 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 5.5 inç ekrana ve koruma için Gorilla Glass 3‘e sahiptir.

Her iki akıllı telefon da şirketin kendi HiSilicon Kirin 960 octa-core işlemcisini kullanıyor. Mate 9, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı sunarken, Mate 9 Pro sürümü 4GB / 6GB RAM ile 64 GB ve 128 GB depolama seçeneği sunuyor.

Lansmanları sırasında akıllı telefonlar şirketin EMUI 5.0 özel arayüzü ile Android 7.0 Nougat işletim sistemini kullanıyorlardı. Mate 9 ve Mate 9 Pro‘nun her ikisi de 4000 mAh çıkarılamayan bir bataryayla çalışırlar.