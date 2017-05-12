Huawei Mate 9’da İki Renk Daha Geliyor: Agate Red ve Topaz Blue

Huawei, Mate 9 renk seçenekleri listesine iki yeni isim ekledi. Yeni renkler Akik Kırmızısı ve Topaz Mavisi, ve 14 Mayıs’tan (bu Pazar) başlayarak Çin’de teslim için hazır olacaklar. Diğer pazarların bu renklere ne zaman sahip olacakları konusunda hiçbir bilgi yok.

Renkten başka, yeni modeller, fiyat da dahil olmak üzere her yönüyle hali hazırda mevcut olan modelleriyle aynı.

Daha önce, şirket, cihaz için ‘obsidien siyah’ renk seçeneği kullanıcılara sunmuştu. Toplamda Mate 9 renk seçenekleri artık dokuz adet. Kalan 6 renk ise Space Grey, Moonlight Silver, Champagne Gold, Mocha Brown, Seramik Beyaz ve Siyah olarak düşünülmüş.