MWC 2018 kapsamında birçok yeni akıllı telefon modeli görmek mümkün olacak. Birçok ünlü markanın yeni seri akıllı telefonlarının tanıtılmasının beklendiği etkinliklere damga vuracak olan akıllı telefon modeli Galaxy S9 serisi olacak. Tabii ki Galaxy S9 akıllı telefonlarının tanıtıma damga vurmasını bekliyoruz ancak bunun yanında amiral gemisi olmayan orta sınıfa da hitap eden akıllı telefonlar bulunacak. Bunlardan birisi de Huawei Mate SE akıllı telefonları olacak. Henüz yeni ortaya çıkan akıllı telefonların özellikleri konusunda da bazı detaylar ortaya çıkmış durumda.

Huawei Mate SE Ne Özelliklerle Gelecek?

Yeni akıllı telefon modelleri arasında dikkat çekecek olan serilerden biri olması beklenen Huawei Mate SE, ortaya çıkan bilgilere göre orta sınıf serilere dahil olacak ve fiyat performans ürünleri için en iyi özellikleri sunan modellerden biri olacak. İddialara göre yeni modelin içerisinde Kirin 659 işlemcileri yer alacak. Daha öncede kullanılan işlemcilerin, fiyatı aşağı çekeceği düşünülüyor.

Kirin 970 işlemcileri kadar performanslı bir seri olmayacak olsa da orta sınıf için gerekli performans sunulmuş olacak. Buna ek olarak telefonların içerisinde ne kadar RAM olacağı ya da batarya kapasitesinin nasıl olacağı gibi detayları elde etmek mümkün olmadı. Bunları markanın tanıtımla açıklayacağı konuşuluyor.

Ortaya detayların işlemciyle sınırlı olmadığını da ekleyelim. Bunun dışında kamera kısmında da bazı önemli detaylar var. 2 MP + 16 MP olmak üzere çift arka kamerayla beraber gelmesi beklenen telefonun, fiyat bilgisi konusunda da en ufak bir bilgi elde etmek mümkün olmadı. Android Oreo işletim sistemini kullanması olası olan akıllı telefonların, MWC 2018 sonrasında tüm bilgileri açıklanacak.

Huawei Mate SE modelinin sadece belli bölgeler için mi yayınlanacağı yoksa küresel olarak mı satışa çıkacağı konusunda da bilgi yok. Bunlar içinde markanın açıklamalarını beklemek gerekiyor. Yine sadece Çin genelinde satılan yeni bir akıllı telefon modeliyle karşı karşıya kalabiliriz. Tam tersi bir durumda geçerli olabilir. Detayları tanıtım sonrasında öğreneceğiz.