Huawei Mate X 2 Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlarda, katlanabilir akıllı telefon trendinin oluştuğunu görmek mümkün oluyor. Markalar amiral gemisi modellerini tanıtırken, bu alanda da akıllı telefonlar tanıtmaya başladı. Bunlardan birisi de Huawei Mate X modeli olmuştu.

Katlanabilir akıllı telefon modellerine dahil olan yeni modelin, tanıtımının hemen arkasından satışa çıkması bekleniyordu. Fakat yeni seri akıllı telefonların tanıtımının ertelendiği açıklanmıştı.

Yeni akıllı telefon modellerinin belli başlı sorunlarının bulunduğu ve bu nedenle de söz konusu modellerin ertelendiği konusunda iddialar gündeme gelmişti. Yeni telefonların ne zaman satışa çıkacağı hala merak edilirken, Huawei Mate X 2 modelinin geliştirme aşamasına olduğu ortaya çıktı.

Huawei Mate X 2 Geliyor

Yeni akıllı telefon modelleri için paylaşılan görseller, Huawei Mate X 2 akıllı telefonlarının nasıl özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Söz konusu görsellerin patent ofisinden geldiğini de belirtelim. Yani henüz akıllı telefonların geliştirme aşamasında olduğunu görüyoruz. Bu noktada yeni seri akıllı telefonların tasarım detaylarından ve beklenen teknik özelliklerinden söz edelim.

Buna göre söz konusu akıllı telefonların daha ince bir yapısı olacak. Patent görsellerinde söz konusu akıllı telefonların çok daha ince olması dikkat çekiyor. Kamera alanının da biraz daha küçültülmüş olduğunu göreceğiz. Muhtemelen kamera sayısında da bir değişiklik söz konusu olacak.

Arka kısımda yer alacak kameraların sayısının 3 kamera ya da 2 kamera olarak güncellenmesi bekleniyor. Telefonların genel tasarımında ise çok büyük bir değişiklik olmayacağı görülüyor. Dikkat çeken kısım, söz konusu akıllı telefonların bir de akıllı kalemlerinin bulunacak olması. Yassı bir şekilde akıllı kalem kullanılacağı ve bu akıllı kalemlerin telefonun içerisinde özel bir bölme içerisinde yer alacağı görülüyor.

Tıpkı Galaxy Note serisi akıllı telefonlarda yer alan bir tasarım kullanılmış olacak. Akıllı kalemin yeteneklerinin neler olacağını bilmek ise oldukça zor. Söz konusu akıllı telefonların ne zaman çıkış yapacağı konusunda da çok fazla bir bilgi sahibi değiliz. Bu model için yeni detaylar paylaşıldığı zaman, detaylara yer vereceğiz.