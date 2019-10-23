Huawei Mate X 5G Canlı Canlı Görüntülendi!

Bugün Çin’de düzenlenen 5G konferansında Huawei, merakla beklenen Huawei Mate X 5G katlanabilir telefonunu piyasaya sürdü. Katlanabilir telefon ilk olarak bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıtıldı. Ancak şimdiye kadar cihazın piyasaya sürülmesi gecikti. Bunun sebebini ise Huawei, verim ile ilgili sorunların cihazın piyasaya çıkışındaki gecikmeden sorumlu olduğunu belirtti.

Bildiğiniz gibi Mate X, Huawei’nin ilk katlanabilir akıllı telefonu ve doğrudan Samsung Galaxy Fold’a rakip olacak şekilde geliyor. Ayrıca daha iyi bir tasarıma sahip gibi görünüyor. Tasarımdan hemen bahsedelim. Mate X, Huawei’nin Falcon Wing olarak adlandırdığı ve içinde kesintisiz performans sağlayan 1000 bileşene sahip bir tasarım kullanmaktadır.

Katlanmadan önce Apple iPad Pro 2018‘den daha ince olan 5.4 mm kalınlığa sahiptir. Katlandığında ise sadece 11 mm kalınlığındadır ve toplamda 295 gram ağırlığında. Tasarımı ince tutmak için, şirket 3,5 mm kulaklık girişini çıkardı.

Huawei Mate X 5G ayrıca güç düğmesi olarak da kullanılabilen, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da içeriyor. Arkasındaki şeritte, Leica markalı üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Cihaz, 2480×2200 piksel çözünürlüğe sahip 8 inçlik geniş bir ekrana sahiptir.

Huawei Mate X 5G, 5G bağlantısı vermek için Balong 5000 modemli Hisilicon Kirin 980 yonga seti ile destekleniyor. Yonga seti 8GB RAM ve 512GB depolama alanıyla eşleştirildi. İkili nano SIM yuvası var ancak bunlardan yalnızca biri 5G’yi destekliyor.