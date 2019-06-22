Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei Mate X Çıkış Tarihi Açıklandı

Huawei Mate X Çıkış Tarihi Açıklandı

Huawei Mate X akıllı telefonlarının özellikleri sonrasında çıkış tarihi için de merak edilen detaylar açıklandı. İşte Huawei Mate X modelinin geleceği tarih.

By İbrahim Kızılırmak

-

25
0

Akıllı telefon dünyasında yeni bir trend olarak karşımıza çıkmaya başlayan katlanabilir akıllı telefonlar için sürekli yeni modellerin kullanıma girdiğini görmek mümkün oluyor. Samsung Fold modeliyle tam anlamıyla başlayan katlanabilir akıllı telefon dönemine katılan son model ise Huawei Mate X akıllı telefonları oldu.

Markanın en iddialı akıllı telefonlarından biri olmasının yanında katlanabilir akıllı telefonlar için de en iddialı serilerden biri olması beklediğimiz akıllı telefonların ne zaman çıkacağı şu ana kadar açıklanmamıştı.

Huawei Mate X Ne Zaman Çıkacak?

Merakla beklenen yeni akıllı telefonların ne zaman çıkış yapacağına ilişkin bir türlü bilgilerin netlik kazanmadığını gördük. Katlanabilir bir model olması nedeniyle çıkışının gecikebileceği de açıklanan akıllı telefonların merakla beklenen çıkış tarihi de sonunda açıklanmış oldu.

TecRadar tarafından yapılan bir röportaj sonrasında yeni akıllı telefonların Eylül ayında çıkış yapacağı açıklandı. Huawei Batı Avrupa Başkanı tarafından yapılan açıklama sonrasında Eylül ayında çıkış yapılacağı kesinlik kazandı.

Huawei Mate X

Tabii ki burada gün olarak bir tarih verilmediğini de belirtelim. Eylül ayında tanıtımı yapılacağı kesin olarak açıklanan Huawei Mate X modelinin kaç Eylül de geleceği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Bunun için bir süre daha beklemek gerekiyor. Muhtemelen yeni Mate modellerinin tanıtımı sonrasında söz konusu akıllı telefonların hangi gün tanıtıma çıkacağını göreceğiz.

Yeni model ile ilgili bilgiler paylaşıldığı zaman sitemizde bu bilgilere yer vereceğiz. Bu arada bir konu hakkında daha bilgi verelim. Huawei Mate X işletim sisteminin ne olacağı konusunda da bazı soru işaretleri var. Markanın Android tercihini yapacağı konuşuluyor ancak bir taraftan da Ark OS işletim sisteminin gelmesi mümkün olabilir.

25,703BeğenenlerBeğen
57,419TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikOyun İndirme Siteleri
Sonraki İçerikGalaxy Note 10 Kulaklık Girişiyle Mi Gelecek?

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A10s Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung’un A serisine birçok yeni model eklediğini biliyoruz. Marka sürekli olarak bu konuda yeni güncellemeler yapmaya da devam ediyor. Bir yandan Note 10 amiral...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi CC9e Videoda Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticileri arasında iddialı markalardan biri olan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla beraber yeni bir seriye imza atacaklarını duyurmuştu. Marka tarafından yapılan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

A101, Uygun fiyatlı Alcatel 1S Satacak

Akıllı telefonlar için market zincirlerinin sürekli olarak satış gerçekleştirdiği biliniyor. Market zincirlerinin uygun fiyata akıllı telefon satışları gerçekleştirmesi, artık bu alanda kıyasıya bir rekabetin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Note 10 Kulaklık Girişiyle Mi Gelecek?

Yeni akıllı telefonları merakla beklenen ve her zaman olduğu gibi Android için yeni amiral gemisi olması beklenen Galaxy Note 10 akıllı telefonları için detaylar...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy S7 ve S7 Edge Güncellemeleri Son Buldu

Android akıllı telefonlarında sunulan güncellemeler oldukça önemli. Öyle ki iOS işletim sistemiyle karşılaştırıldığı zaman Android işletim sisteminin dağıtımının biraz daha zaman aldığını ve markalara...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A90 Bir Kez Daha Gündeme Geldi

Samsung’un en iddialı A serisi akıllı telefonları olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Samsung Galaxy A90 akıllı telefonları için belli başlı bilgiler gelmeye devam ediyor. Telefonun tasarımını...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.