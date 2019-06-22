Huawei Mate X Çıkış Tarihi Açıklandı

Akıllı telefon dünyasında yeni bir trend olarak karşımıza çıkmaya başlayan katlanabilir akıllı telefonlar için sürekli yeni modellerin kullanıma girdiğini görmek mümkün oluyor. Samsung Fold modeliyle tam anlamıyla başlayan katlanabilir akıllı telefon dönemine katılan son model ise Huawei Mate X akıllı telefonları oldu.

Markanın en iddialı akıllı telefonlarından biri olmasının yanında katlanabilir akıllı telefonlar için de en iddialı serilerden biri olması beklediğimiz akıllı telefonların ne zaman çıkacağı şu ana kadar açıklanmamıştı.

Huawei Mate X Ne Zaman Çıkacak?

Merakla beklenen yeni akıllı telefonların ne zaman çıkış yapacağına ilişkin bir türlü bilgilerin netlik kazanmadığını gördük. Katlanabilir bir model olması nedeniyle çıkışının gecikebileceği de açıklanan akıllı telefonların merakla beklenen çıkış tarihi de sonunda açıklanmış oldu.

TecRadar tarafından yapılan bir röportaj sonrasında yeni akıllı telefonların Eylül ayında çıkış yapacağı açıklandı. Huawei Batı Avrupa Başkanı tarafından yapılan açıklama sonrasında Eylül ayında çıkış yapılacağı kesinlik kazandı.

Tabii ki burada gün olarak bir tarih verilmediğini de belirtelim. Eylül ayında tanıtımı yapılacağı kesin olarak açıklanan Huawei Mate X modelinin kaç Eylül de geleceği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Bunun için bir süre daha beklemek gerekiyor. Muhtemelen yeni Mate modellerinin tanıtımı sonrasında söz konusu akıllı telefonların hangi gün tanıtıma çıkacağını göreceğiz.

Yeni model ile ilgili bilgiler paylaşıldığı zaman sitemizde bu bilgilere yer vereceğiz. Bu arada bir konu hakkında daha bilgi verelim. Huawei Mate X işletim sisteminin ne olacağı konusunda da bazı soru işaretleri var. Markanın Android tercihini yapacağı konuşuluyor ancak bir taraftan da Ark OS işletim sisteminin gelmesi mümkün olabilir.