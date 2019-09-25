Huawei Mate X Çıkış Tarihi Nihayet Resmiyet Kazandı!

IFA 2019 teknoloji fuarında Huawei, Kirin 990 5G yonga setini duyurmuştu. O zaman, Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, şirketin Huawei Mate X katlanabilir telefonunu Ekim ayında piyasaya süreceğini de doğruladı. Yu’ya ek olarak şirketin müşteri hizmetleri görevlisi Guan Wei, Mate X’in Ekim ayında Çin’de piyasaya süleceğini iddia etti.

Wei, kullanıcıların Mate X’in kesin çıkış tarihini öğrenmeleri için Huawei’nin resmi web sitesine, forum sitesine ve resmi Weibo hesabına dikkat etmelerini önerdi. Mate X’in gelişiyle ilgili resmi haberler olduğu için, şirketin seri üretime hazır olduğu anlaşılıyor.

Çin’de Ekim’in piyasaya sürülmesinin ardından Kasım ayında küresel pazara gitme ihtimali de var. Esnek bir ekrana sahip olan Huawei Mate X, ilk Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019 teknik etkinliğinde ortaya çıktı. O zaman, cihaz Kirin 980 yonga seti tarafından desteklenmişti.

Katlanabilir telefonun satışlarının Ağustos ayında başlaması bekleniyordu. Bununla birlikte sorunlardan dolayı da ertelenmiş gibi görünüyor. Şirketin Mate X’in iki versiyonunu yayınlayabileceği tahmin ediliyor

. Biri Kirin 980’e sahip olabilir, diğeri ise 5G bağlantısını doğal olarak destekleyen en son Kirin 990 yonga seti ile geliyor olabilir. Mate X’in Kirin 990 işlemcili sürümünün Huawei P30 Pro’da bulunan aynı üçlü kameralara sahip olacağı tahmin ediliyor.