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Huawei Mate X Eylülde Geliyor!

Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X, önümüzdeki ay sınırlı sayıda satışa sunulacak...

By Muhammed Arslan

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Huawei Mate X

Çin devinin ilk 5G’si ve ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Huawei Mate X, nihayetinde önümüzdeki aydan itibaren satışa sunulacak. Raporlara göre, akıllı telefon önümüzdeki günlerde Huawei Geliştirici Konferansında tekrar tanıtılacak.

Rapor ayrıca, telefonun ön siparişlerini yapan birçok kişinin cihazı satın almak için Eylül ayına kadar beklemek zorunda kalacağını da ekliyor. Ek olarak karmaşık tasarım nedeniyle, üretim ve tedarik zinciri kaygıları nedeniyle şirket satışa sınırlı miktarda koyacak.

Huawei Mate X’in rakibi Samsung‘un akıllı telefonun ilk olarak bu yıl haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Samsung Galaxy Fold fiyaskodan sonra dayanıklı tasarımını sağlamak için satış ertelendi. Akıllı telefon şimdi tanıtmak için gerekli tüm sertifikaları aldı.

Akıllı telefon, tasarım olarak “Falcon Wing Design” olarak geliyor. Samsung Galaxy Fold’un aksine, gözle görülür bir boşluk olmadan tamamen düz katlanıyor. Şirket, telefonda kullanılan menteşe sisteminin patentli olduğunu ve 100’den fazla bileşene sahip olduğunu söylüyor.

Huawei Mate X, 2480 x 2200 piksel ekran çözünürlüğüne ve oldukça ince çerçevelerle açıldığında 8:7.1 en boy oranına sahip 8 inçlik geniş bir ekrana sahip. Katlandığında, çift ekranlı bir telefona dönüşüyor – bir tarafı 6.6 inç (2480 x 1148 piksel) 19.5:9 ekran, diğer tarafı 6.38 inç (2480 x 892 piksel) 25:9 ekran oluyor.

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