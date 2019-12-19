Huawei Mate X, Gelişmiş Ekranıyla 2020’de Satışta!

Huawei yine, gelecek yıl Mate X katlanabilir akıllı telefonunun gelişmiş bir versiyonunu piyasaya süreceğini belirtti. Katlanabilir cihaz daha iyi bir menteşe, daha sert bir ekran ve daha hızlı bir işlemciyle birlikte gelecek. Bu, Huawei’nin merkez ofisine yapılan bir yolculukta Frandroid’le konuşan Huawei’nin tüketici işletmesi müdürü Richard Yu tarafından açıklandı. CEO ayrıca Huawei’nin 2020’nin ilk çeyreğinde göründüğü haliyle Mate X’i Avrupa’ya getirmeyi planladığını da açıkladı.

Mate X geçen ay uzun bir bekleyişin ardından piyasaya sürülmüştü 2.400 dolara (14.251 Türk Lirası) satılmıştı. Telefon, katlanabilir ekranın yarısının arkaya doğru katlanabildiği ve katlandığında kapalı olan her iki tarafta bir ekrana sahip olabilmeniz için dışa katlanabilir bir tasarıma sahip. Bu tasarım, Samsung’un Galaxy Fold gibi tasarımlarda boşluklar veya kırışıklıklar yaratan çok daha belirgin menteşeleri olduğundan, katlanır telefonların ilk yılında en iyi seçeneklerden birini oluşturuyordu.

Özellikle Motorola’nın yeni Razr’ının gelmesiyle birlikte katlanır telefon trendinin önümüzdeki yıl genişlemesi bekleniyor. Samsung gibi diğer şirketlerin de mevcut tasarımlarının yükseltilmiş versiyonlarını piyasaya sürmesi muhtemel. Ayrıca Samsung’un bu yıl gördüğümüz kırılgan pahalı birimlerden daha dayanıklı bir şeyle ortaya çıkmasını bekliyoruz.