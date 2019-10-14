Huawei Mate X Kutu Açılış Videosu Sızdı

Katlanabilir akıllı telefon modelleri için çok fazla alternatifimiz olmadığını söylemek gerekiyor. Bu alanda sunulacak olan akıllı telefonların aşması gereken birçok sorun var. Yine de iddialı serilerle karşılaşmıyoruz demek de yanlış olur. Bu alanda Samsung ve Huawei ise en iddialı markalardan. Samsung Galaxy Fold ile Huawei Mate X modeli katlanabilir akıllı telefonlar için en iyi seriler.

Fakat telefonlar çıktı çıkalı bir türlü isteneni vermedi. Başta Samsung’un yeni seri akıllı telefonlarında yaşanan sorunlar nedeniyle telefonların ertelendiğini görmüştük.

Hemen sonrasında ise Huawei Mate X modelinin bir türlü çıkış yapmadığını gördük. Neyse ki yeni akıllı telefonlar için beklenen tarih de ortaya çıktı. Bu noktada son olarak Huawei Mate X akıllı telefonlarının kutu açılım videosunun ortaya çıktığını da ekleyelim.

Huawei Mate X Kutu Açılım Videosu

Telefonların Ekim ayının sonunda geleceğini doğrulan kutu açılış videosu. Huawei Mate X modeli için merak edilen detayları da ortaya çıkarmış oldu. Kutu açılış videosuna baktığımız zaman Huawei tarafından kullanılan siyah temalı kutunun kullanımının devam ettiğini görüyoruz.

Bunun dışında katlanabilir akıllı telefon modeline özel olarak bir koruma kılıfının sunulduğunu da görüyoruz. Kutu içerisinde yer alan en dikkat çekici ürün de bu kılıf olarak gözüküyor. Bunun dışında tıpkı diğer akıllı telefon modellerinde olduğu gibi şarj adaptörünün sunulduğunu da ekleyelim.

Yeni akıllı telefonların genel olarak kutusunun da oldukça etkileyici olduğunu söylemek yalan olmaz. Söz konusu akıllı telefonların Ekim sonunda gelmesiyle beraber, merak edilen tüm detayları göreceğiz ancak şimdiden bu serinin çok konuşulacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Tabii ki bu akıllı telefon modeli için de ilk bakılacak olan kısım, telefonların ne kadar stabil çalıştığı olacak. Samsung Galaxy Gold akıllı telefonlarında yer alan sorunların bu modelde de karşımıza çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Katlanabilir akıllı telefonlar için gerçekten iyi bir alternatif gelip gelmeyeceği yakın bir zaman sonra ortaya çıkmış olacak.