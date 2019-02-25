Huawei Mate X Ön İncelemesi

Katlanabilir telefonlardan Huawei Mate X incelemesinde neler var? Öne çıkan özellikleri neler? Genel olarak sorularınıza yanıtlar bulacağız. 2019 yılının telefon tasarımlarında devrim niteliğinde yeniliklerin yapıldığı bir yıl olacağı geçen yıldan belli olmuştu. Tabi ki göza çarpan özelliklerden birisi de “Katlanabilir” cihazların ortaya çıkması oldu.

Bunlara ek olarak bir de 5G destekli telefonların çıkması ve ikisinin bir arada harmanlanması, akıllı telefon pazarını oldukça kızıştırdı. Bunlara Huawei Mate X oluyor. Hem katlanabilir hem de 5G desteği bulunan Huawei‘nin devrimsel telefonu.

Huawei Mate X – Ekran ve Tasarım Özellikleri

Mate X diğer katlanabilir telefonların aksine tokalı sistemi ile ön plana çıkıyor. Akıllı telefonun tablet halinden telefon haline dönüşte manyetik mekanizması ile sabit kalabiliyor.

Telefonun arkasında bulunan bir düğmeye basılarak, iki ekran birbirinden ayrılıyor ve ortaya 8inç büyüklüğünde bir tablet çıkıyor. Telefonun önü tam ekran denilen 6.6 inçlik bir ekran ile donatılmıştır. Tabi ki Samsung Galaxy Fold’un 4.6 inçlik ekranına göre kat be kat büyük oluyor.

Telefon ters çevrildiğinde ise daha çok uzunlamasına bir ekran ön plana çıkıyor ve boyutu 6.4 inç oluyor. Bu da 21:9 ekran oranı ile film izleme deneyimini daha üste çıkarıyor. Küçük ekranın sürekli olarak kullanılması batarya tasarrufunu sağlayabiliyor

Telefonun arka ekanının sol tarafında ekran boyunca uzanan bir şerit yer alıyor. Burası telefonun üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan dikey bir çubuk. Aynı zamanda bir güç tuşu ve parmak izi tarıyıcısı da bu çubuk üzerinde duruyor.

Akıllı telefonun alt kısmında ise telefonun şarj olması için USB-C bağlantı girişi ve hoparlör ızgarası bulunuyor.

Açıkça konuşmak gerekirse bu tür telefonlar diğerlerine göre daha hassas oldukları için herhangi bir düşme de sonuç hüsran olabilir. Özellikle 2000 dolarlık fiyatı ile bunun olmasını istemezsiniz.

Mate X ekranı laboratuvar koşullarında yapılan testlerde 100.000 kez katlanıldığı ifade edilmiştir. Şirket ayrıca, üzerinde çalıştığı bir kılıfın da olduğunu ve telefonun sağlamlığının artırılacağını da ifade etmiştir.

Telefonun katlanabilirlikten sonra korku saldığı bir diğer durum ise çizilmeye karşı eksikliğidir. Çünkü esnek paneller plastiktir ve camdan daha kolay çizilir.

Huawei Mate X – Kamera Özellikleri

Mate X’de bulunan kamera hakkında çok az şey biliniyor. Sadece üçlü kamera sisteminin olduğu bilgisi net. Akıllı telefonda ön kamera yok. Sadece arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu var. Bu da selfie çekimleri için daha net bir pozlama kalitesi sunacağı anlamına gelebilir.

İkinci ekran, telefonun her iki tarafında da bulunan çift vizör oluşturmak için de kullanılabilir. Telefonun kamerası ile çekim yaparken, bir ekran doğrudan kameranın yansıtıcısı olabilirken, diğeri ayarlama yapmak için tercih edilebilir. Ancak şirket bu duruma henüz netlik vermedi.

Huawei’nin kamera özellikleriyle ilgili bu kadar az bilgi vermesinin birçok nedeni var. Bir yandan, kamera geleceğin teknolojisini içerebilir. Örneğin Mart ayının sonunda tanıtılması beklenen Huawei P30 akıllı telefonunda duyurmak istediği bir şey, bu telefon da yer alabilir.

Huawei Mate X – Batarya ve Donanım Özellikleri

Huawei’nin genel olarak verdiği bilgiler arasında en çok akıllı telefonun teknik gücü hakkında oldu. Mate X’in içinde büyük bir batarya var ya da şunu söylemeliyiz, içinde toplam 4.500mAh ile birleştirilen iki batarya var.

Samsung Galaxy Fold‘un bataryasına göre oldukça fazla. Ancak Mate X ayrıca telefon ve tablet yönündeyken daha büyük bir ekrana sahip, bu yüzden de daha fazla güç tüketecek.

Huawei’nin 55W SuperCharge teknolojisi piyasaya sürüldü, yalnızca Huawei Mate 20 Pro‘daki 40W şarjı aşmakla kalmıyor, aynı zamanda sadece 30 dakikada %0’dan %85’e kadar doluluk sağlayabiliyor.

Balong 5000 5G modem ile eşleştirilen Kirin 980 yonga seti ile desteklenmiştir. Sadece hızlı bir şekilde şarj olmuyor, 5G desteğini de sağlıyor.

1GB’lık bir filmi yaklaşık 3 saniyede indiriyor.

Son olarak Huawei’nin 256GB’a kadar artırılabilen Nano Memory desteğinin yanı sıra 512GB dahili depolama ile birlikte geliyor.

Huawei Mate X – Yazılım Özellikleri

Mate X Android’in özelleştirilmiş bir sürümünü çalıştırıyor. Bu sayede katlanabilir ekranı otomatik olarak seçebiliyor ve ona göre çalışmasına devam ediyor. Arayüz milisaniye cinsinden tablet veya telefon yönelimi için kendisini optimize ediyor.

Tabi ki standart EMUI arayüzü bulunuyor. Bununla birlikte kare düzeninde bir ekran sunduğu için yeni özellikler de eklenmiştir.

Ön Değerlendirme

Telefonun fiyatını bir köşeye bıraktığımızda, henüz bir protatip olarak değerlendirilen Huawei Mate X, gerçektende etkili bir telefon. Burada gerçekten kullanabileceğimiz, iyi tasarlanmış, katlanabilir bir telefon var. Telefonun tasarımı etkili ortamalama 100 binden fazla katlanabilirlik ömrü gerçekten de hoş.

Ancak 2000 dolardan fazla fiyat etiketi ile koruması düşük bir telefon almak ne kadar iyi? Sonuçta cebinizde herhangi bir metal nesne barındırmamanız gerek. Diğer katlanabilir telefonlara göre iyi olsa da, sonuç olarak standart telefonlara göre daha hassas.