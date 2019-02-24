Katlanabilir akıllı telefon modelleri yavaş yavaş standartlar içerisinde yer almaya başladı. Sürekli bu alanda yeni bir temsilcinin karşımıza çıktığını görüyoruz. Daha birkaç gün kadar önce Samsung’un bu konuda yeni atılımlar yaptığını ve uzun süredir beklenen Galaxy Fold akıllı telefonlarını tanıttığını görmüştük. Samsung’un tanıtımının hemen arkasından ise Huawei’nin bu alanda yeni modelleri sunacağı söz konusu olmuştu. Daha önce markanın katlanabilir akıllı telefonları için paylaşılan afiş görsellerinden söz etmiştik. İşte merakla beklenen Huawei Mate X modeli sonunda tanıtıldı. Hem tasarımı hem de sistem özellikleri bir hayli fark yaratan akıllı telefonun nasıl özellikleri olduğundan söz edelim.

Huawei Mate X Tasarım Detayları Nasıl?

Yeni akıllı telefonların en çok dikkat çeken kısımları tabii ki tasarımları. Diğer modellerde olduğu gibi bu seride de tasarım kısmında önemli bir değişiklik söz konusu. Telefon dışa doğru katlanan menteşelere sahip. Modeli dışa doğru katladığınız zaman, hem arka kısımda hem de ön kısımda iki farklı ekran karşımıza çıkıyor.

Hem arka hem de önde karşımıza çıkan ekranları açtığınız aman ise tablet boyutuna gelen bir akıllı telefonla karşı karşıya kalıyorsunuz. Telefonun ekran kısmında sunduğu boyutun ise 8 inç olduğunu görüyoruz. Yani açık konumda tabletleri aratmayacak bir seri söz konusu. Bunun dışında çerçevelerden de söz etmek gerekiyor.

Yeni modelin geniş ekran boyutlarına karşın çerçeveleri oldukça ince. Hem açık konumda hem de katlı olduğu konumda Huawei Mate X akıllı telefonlarının çerçevesiz modellere çok yakın seriler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki tam olarak çerçevesiz bir akıllı telefon sunulduğunu söylemek yanlış olur. Yine de katlanabilir bir telefon için çok iddialı bir çerçeve seçimi yapıldığı net.

Tasarım kısmında boyutlardan da söz edelim. Telefon açık konumdayken boyutu 161.3 mm X 146.2 mm X 5.4 mm olarak açıklandı. Açık konumdayken ne kadar ince bir seriyle karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz. Telefon katlandığı zaman ise ölçüler değişiyor. Katlandığı zaman 161.3 mm X 78.3 mm X 11 mm ölçülerini görüyoruz. Yine bu ölçülerde genel değerlendirmede başarılı bir aralık olarak gösterilebilir. Telefonun ağırlığı ise 295 gram olarak açıklandı.

Huawei Mate X Ekran Detayları

Gelelim katlanabilir akıllı telefonun ekran detaylarına. Söz konusu katlanabilir bir telefon olunca ekran boyutu pek tartışılmıyor. Huawei Mate X modelinde de durum bu. Telefonu açık konumda kullanırsanız bir tablete sahip oluyorsunuz.

Telefon açık konumdayken 8 inçlik bir boyut elde ediliyor. AMOLED ekran teknolojisinde olan ekran açık konumda 2480 X 2200 piksel çözünürlük değerine sahip. 8 inç tamamen açık durumda sunulan ekran boyutu. Bunun dışında telefonu katladığınız zaman ise iki farklı ekran elde ediyorsunuz.

Ön yüzde 6.6 inçlik bir ekran karşınıza geliyor ve bu ekranın çözünürlük değeri 2480 X 1148 olarak açıklandı. Arka yüze geçtiğimiz zaman ise 6.38 inçlik bir ekran görüyoruz. 6.38 inçlik ekranda sunulan çözünürlük değeri ise 2480 X 892 piksel olarak açıklandı.

Yine hem ön kısımda hem de arka kısımda çok iddialı ekran teknolojileri görüyoruz. Ayrıca AMOLED panele yer verilmiş olması, görüntü kalitesi açısından ekstra bir başarı elde edilmesi anlamına geliyor.

Teknik Özellikler Nasıl?

Diğer özelliklerde olduğu gibi Huawei Mate X akıllı telefonlarının teknik özellikler kısmında da iddialı seriler olduğunu söyleyebiliriz. Bu modelde de amiral gemisi akıllı telefonların içerisinde yer alan sistemleri görmek mümkün oldu. Tıpkı amiral gemisi modellerinde olduğu gibi 7 nm üretim sürecinin bir ürünü olan Kirin 980 işlemcilerine yer veriliyor.

Yeni nesil işlemcilerle beraber üst düzey performans değerlerine çıkış için izin verilen bir akıllı telefon karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi modellerinde yer alan özellikleri sunan telefonun modem kısmında ise Balong 5000 serisine yer verdiğini görüyoruz. Bu oldukça önemli çünkü söz konusu modemler sayesinde ilk defa katlanabilir bir telefon 5G desteğine sahip olmuş oldu.

Bu alanda Huawei ilk adımı atan marka olarak öne çıktı. Modemlerde yer alan 4 adet 5G anteni sayesinde 6 GHz bağlantı hızına varan bir hız elde etmek mümkün hale geliyor. Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre bu değer, 1 GB’lık bir dosyanın 3 saniye içerisinde inmesini sağlayacak. Tabii ki burada operatörlerin etkisini de unutmamak gerekiyor.

En azından alt yapı konusunda henüz bu hızlara ulaşmak mümkün değil. Teknik özellikler bölümünde dikkat çeken bir başka kısma geçelim. Dikkat çeken bir başka bölüm yeni akıllı telefonların RAM bellek miktarı. Yine amiral gemisi akıllı telefonlarını aratmayacak seri, 8 GB RAM bellek sunuyor ve 8 GB RAM bellek sayesinde 512 GB depolama alanı da karşımıza çıkıyor.

Kamera Özellikleri

Kamera konusunda çok bir şey söylemek mümkün değil. Ne yazık ki tüm kamera özellikleri açıklanmadı. Buna karşın modelin içerisinde 3 kamera sunulduğu belirtildi. 40 MP değerinde ana kamera 27 mm geniş açılı lenslere sahip ve f/1.8 diyafram açıklık değerini kullanıyor. Bunun dışında ikinci kamera kısmında ise 16 MP değerinde bir kamera karşımıza çıkıyor ve f/2.2 diyafram açıklık değeri sunuluyor.

Yine bu kamerada ultra geniş açılı lenslerden bir tanesi. Son olarak 8 MP değerinde lenslerden söz edeceğiz. Üçüncü kamera için telefoto özelliği açıklandı ve bu kameranın f/2.4 diyafram açıklık değeri bulunuyor. Dediğimiz gibi kameraların teknik donanımları dışında modları ve yapay zeka desteği konusunda çok bir detay verilmedi.

Muhtemelen bu konuda detaylar çıkış tarihinden sonra netlik kazanmış olacak. Sadece kameraların çekim modu içerisinde karşı tarafın kendisini görmesini sağlayan çift taraflı kamera modunun olduğunu biliyoruz.

Hızlı Şarj Teknolojisi

Huawei Mate X akıllı telefonlarının içerisinde yer alan bataryadan ve bu serinin hızlı şarj desteğinden de söz edelim. Söz konusu akıllı telefonlar 4500 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Oldukça geniş bataryanın yanında hızlı şarj teknolojisi dikkat çekiyor. 55W değerinde hızlı şarj desteği sunan telefon, yarım saat gibi bir süre içerisinde %85 oranında doluluk elde edebiliyor. Yine bu değerde oldukça öne çıkan değerler arasında yer almakta.

Tüm bu özellikleri ve iddialı tasarımıyla beraber Huawei Mate X akıllı telefonlarının satış fiyatı da açıklandı. Telefonun 2019 yılı içerisinde satışta olacağı ve bu modelin 2600 dolar gibi bir fiyatının olacağını ekleyelim.