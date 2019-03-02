Huawei Mate X ve Galaxy Fold Karşılaştırması

2019 yılının, akıllı telefon üreticileri için bir yenilik devri olacağı geçen yıldan belli idi. Bu yıl en çok ilgiyi tabi ki beklenildiği gibi katlanabilir akıllı telefonlar çekti. Geçtiğimiz birkaç gün öncesinde ise Galaxy Fold ve Huawei Mate X tanıtıldı.

Huawei ve Samsung‘tan sonra diğer akıllı telefon üreticileri de kendilerinin katlanabilir telefonlarını duyuracak. Ancak iki devin, yeni telefonların bir akımını oluşturuyor. Samsung katlanabilir ekranını iç tarafa koyarken, Huawei dış tarafa koydu. Bu yaklaşım ile birlikte Mate X modeli, iki küçük ekranı birleştirerek, 8 inçlik bir ekran oluşturuyor.

Bu ekranlar sırasıyla 6.6 inç ve diğeri 6.38 inç boyutlarında. Buna karşılık, Galaxy Fold 7.3 ekranını içeri doğru katlıyor ve dışarıda 4.6 inçlik bir ekran bırakıyor.

Her iki yaklaşımında kendine ait yararları ve eksiklikleri var. Samsung, Fold’ın iç ekranını çiziklerden daha iyi korurken, Huawei’nin dış kapağı açık veya kapalı olsa da tamamen düz bir telefon yaratıyor. Bunlarak ek olarak Huawei, Samsung’un iki ekran ile oluşturduğu kontrolleri tek bir panelde kullanıyor.

Akıllı telefonların doğrudan özelliklerinin karşılaştırması için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Tasarım Karşılaştırması

Telefonların tasarımı ne kadar muazzam olsa da, katlanabilir ekranların asıl sorunu çizilmelere karşı korumasız ve bozulmaya meyilli olmaları olumsuz olarak ön plana çıkıyor. Bu yüzden her iki şirket de ekranın katlandığı noktalara keskin bir yapı oluşturmaktansa, kavisli bir menteşe seçiyorlar.

Huawei, tokalı ekran tasarmının daha mantıklı olduğunu, bu sayede düz bir telefon olarakta kullanılmasının iyi olduğunu düşünüyor. Samsung ise, Galaxy Fold‘un iki ekranında kullanılabilirlik deneyiminin üst düzey olması ile ilgileniyor.

İç-dış ve dış-iç tartışması, hangisinin iyi olduğunu görmek kullanılmaya başladıktan sonra belli olur. Ancak dünyadaki en büyük akıllı telefon üreticilerinin ikisinin aynı soruna tamamen zıt çözümlere sahip olması, hangisinin daha iyi olduğu konusunda insanları ikiye bölüyor.

Galaxy Fold ve Mate X arasındaki diğer büyük fark ise çentik oluyor. Samsung, çeşitli kameraları ve sensörleri bir arada göstermek için açılan ekranın sağ üst köşesine oldukça büyük bir çentik yerleştirmiştir.

Samsung ise buna karşılık toplamda 6 adet kamera bulunduruyor. Bu sayede büyük ekranda ve küçük ekranda video konferansı yapmak mümkün.

Huawei çok farklı bir rota izleyerek üç kamerasının bir arada olduğu ekranın yan tarafına geniş bir çubuk yerleştirmiştir. Buna karşılıkta ekran biraz daha geniş çerçevelere sahip. Mate X’in tablet modundayken dışa dönük kullanıldığında kameralar arkada kaldığı için görüntülü arama yapamazsınız.

Donanım Karşılaştırması

Asıl önemli olan nokta teknik özellikler oluyor. Galaxy Fold, her parçayı 2019 telefonlarından beklenildiği gibi üst düzey oluyor. Bu 7nm işlemci Snapdragon 855, 12GB RAM, 4.380mAh batarya ve 512GB flash 3.0 depolama anlamına ile geliyor.

Aynı zamanda çok önemli ekranlara sahiptir. Cihaz, telefon modundayken dışarıda 4.6 inçlik bir HD+ Süper AMOLED ekran (21: 9) sunuyor. Cihazın açılması ile birlitke 7.3 inç QXGA+ Dynamic AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor.

Samsung’un katlanabilir özelliği, arka tarafta 12MP + 16MP ultra geniş + 12MP telefoto, akıllı telefon ekranının üzerinde tek bir 10MP selfie kamerası ve tablet ekranının üstündeki bir çentikte 10MP + 8MP eşleştirme özelliğine sahip altı kamera kullanıyor.

Mate X modeli ise Kirin 980 yonga seti, 8GB RAM, 512GB depolama, 4.500 mAh batarya – hızlı şarjı destekliyor 30 dakikada yüzde 85 kapasiteye ulaşabilir- ve güç düğmesine yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcı sunuyor.

Ekran ise 6.6 inç ön ekrana, 6.38 inç arka ekrana (25:9 2480 x 892) ve açıldığında ise 8 inçlik bir AMOLED ekran (8:7.1, 2480 x 2200) ile donatılmıştır. Huawei’nin katlanabilir telefonu, Mate 20 Pro’nun üçlü arka kamera kurulumuna sahip.

40MP + 16MP ultra geniş + 8MP 3x telefoto içeren söz konusu fotoğraf deneyimi olduğunda en iyisi oluyor. Galaxy Fold’un Snapdragon 855 ve 12GB RAM kombinasyonu, Huawei cihazının Kirin 980 / 8GB’in kağıt üzerinde eşleştirilmesini sağlıyor.

Bu avantajın gerçek dünya performansı üzerinde herhangi bir etkiye sahip olup olmayacağı henüz net değil. Ancak normal telefonlara göre çok daha etkili bir deneyim sunması oldukça muhtemel.

Ön Değerlendirme

Hem Samsung’un hem de Huawei’nin katlanabilir telefon mücadelesine ilginç, pratik çözümler sundukları açık. Samsung’un dış ekrana ekstra bir ekran eklemesi kararı Galaxy Galaxy’nizin tablet ekranının çizilmelere karşı iyi korunması gerektiği anlamına gelirken, Huawei’nin yaklaşımı ilk etapta fazladan bir ekrana ihtiyacınız olmadığı anlamına geliyor.

Mate X’te kamera kurulumu fazla değil. Kameraları tablet modunda kullanamıyorsunuz. Buna karşılık Samsung neredeyse her noktaya kamera ekledi. Bunun üstesinden geldi. Şimdilik akıllı telefonların hakkında bilinen özellikler bunlar.