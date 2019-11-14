Huawei Mate X Yarın Çıkıyor!

Huawei Mate X, bu yılın başlarında MWC Barcelona’da resmen açıklanmıştı. Bununla birlikte, telefonun katlanabilir özelliği resmi olarak geçen ay duyruldu. Görüntüsü ile oldukça şık bir izlenime sahip Huawei Mate X satışının ertelendiğini bildiren raporlar olsa da, şirket bugün erken saatlerde katlanabilir modellerin 15 Kasım’da satışa sunulacağını belirtti. Dünya çapında da sabırsızlıkla beklenen telefon için kuyruklar oluşturulmaya başlandı bile.

Huawei Mate X, Çin’de son zamanlarda satışa sunulan Galaxy Fold ile de yarışacak. Aslında, Mate X, Motorola Razr ile birlikte 2020’de Asya’da piyasaya gireceği için önümüzdeki aylarda başka bir rakip de bulabilir. (Çin’in lansmanı henüz doğrulanmadı). Mate X yarın sadece sınırlı miktarlarda satışa sunulacak. 8GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip, satın alınabilecek tek bir modeli mevcut.

Satış 15 Kasım günü saat 10:08‘de VMALL (Huawei’nin Çin’deki resmi mağazası) aracılığıyla başlayacak. Ayrıca Mate X, ABD ve Çin’de satılan yeni Motorola Razr ve Galaxy Fold modellerinin aksine 5G’yi destekliyor. Katlanabilir Huawei Mate X, 2403 dolar (13.871 Türk Lirası) olarak fiyatlandırıldı. Şirket ayrıca, gelecek yıl Kirin 990 5G destekli Mate Xs adlı başka bir katlanabilir telefon da piyasaya sürecek.