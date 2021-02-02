Huawei Mate X2, Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

ABD yaptırımlarına rağmen, pazar araştırma şirketi Canalys tarafından yayınlanan son veriler, Huawei’nin hala Çin’de akıllı telefon pazarında lider olduğunu gösteriyor. ABD teknolojisinin kullanımına yönelik yasağın yeni ABD yönetimi tarafından kaldırılmaması durumunda bunun da kalıcı olmayacağı söyleniyor.

Ancak bu gerçekleşmeden önce, Huawei hala 5nm yonga setleri için hızla tükenen bir envanter stoğuna sahip. Şirketin yakın zamanda Mate X2 katlanabilir akıllı telefonunu 5nm yonga ile piyasaya süreceği bildiriliyor.

Mate X2’nin tıpkı Samsung’un kendi katlanabilir telefonlarında kullandığı gibi katlanabilir bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor. Ancak kaynak, Huawei’nin katlanabilir tasarımının Samsung’unkinden farklı olduğunu açıkladı.

Ayrıca telefonun Hisilicon Kirin 9000 serisi olduğuna inanılan 5nm yonga setini de içerdiği söyleniyor. Amiral gemisi cihazında “bazı göz kamaştırıcı yeni teknolojiler” bulunmasını bekleniyor. Mate X2 katlanabilir telefonun, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) ağ erişim denetimini ve Çin’in 3C sertifikasını geçtiği daha önce bildirilmişti.

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Mevcut detaylara göre cihaz 161,8 × 145,8 × 8,2 mm boyutuna sahip olacak. Aynı zamanda 8.01 inçlik bir ana ekranı da beraberinde getirecek. Cihazın ikincil ekran boyutu 6.45 inç olarak belirtiliyor. Ana ekran 2480 × 2220 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Katlanabilir telefonun ayrıca dahili bir 4400mAh batarya ve 66W süper flaş şarjını desteklemesi bekleniyor. Diğer açılardan, telefonun Bluetooth 5.1 desteği ile donatılmış olması ve Android 10 tabanlı EMUI 11’i çalıştırması bekleniyor.