Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei Mate X2 Geliyor - İşte Detaylar!

Huawei Mate X2 Geliyor – İşte Detaylar!

Huawei Mate X2 çok yakında piyasada yerini alabilir. Telefonun 66W şarj cihazıyla gelmesi bekleniyor. İşte telefonun diğer detayları...

Ayşen Sıla

-

0
Huawei Mate X2

Son raporlar, yaklaşan Huawei Mate X2 katlanabilir telefonun kod adının “Teton” olduğunu ortaya çıkardı. Eylül ayında, TET-AN00 model numaralı bir telefon Çin’in TENAA otoritesinin veritabanında görülmüştü.

Bugün ise aynı model numarasının başka bir versiyonu, Çin’in 3C otoritesinden onay aldı. 3C sertifikası, Mate X2’nin gelişinin çok uzakta olmayabileceğine dair iyi bir ipucu veriyor bizlere.

Akıllı telefonun 3C sertifikası, 5G bağlantısını desteklediğini ve 66W şarj cihazı ile desteklenebileceğini ortaya koyuyor. Mate 40 serisi amiral gemisi telefonlarda bulunan şarj cihazıyla aynı. Mate X2’nin teknik özellikleriyle ilgili başka hiçbir bilgi bulunmuyor.

Huawei Mate X2

Eylül sonunda Wi-Fi Alliance yetkilisi, Mate X2’nin dünya çapında çıkacak olan modellerinden birini onayladı. Wi-Fi sertifikası, cihazın Wi-Fi 6’yı desteklediğini ve EMU 11 ile destekleneceğini de ortaya koydu.

Mate X2 ile ilgili söylentiler, telefonun Galaxy Z Fold 2 gibi içe doğru katlanan bir tasarıma sahip olacağını ortaya çıkardı. Başka bir deyişle, önceki Mate X ve Mate Xs gibi dışa doğru katlanan bir tasarıma sahip olmayacak.

Huawei Mate X2

Mate X2’nin 2248 x 2220 piksel çözünürlük sunacak 8 inçlik katlanabilir bir ekrana sahip olması bekleniyor. Kirin 9000 5G işlemciyle gelmesi beklenen telefonun lansman tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakHuawei Uptade
Önceki İçerikSon Üç Ayın En Çok Satan Telefonları Açıklandı!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Huawei Mate X2 Geliyor – İşte Detaylar!

Son raporlar, yaklaşan Huawei Mate X2 katlanabilir telefonun kod adının "Teton" olduğunu ortaya çıkardı. Eylül ayında, TET-AN00 model numaralı bir telefon Çin'in...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Son Üç Ayın En Çok Satan Telefonları Açıklandı!

Ekim ayının sonlarında Canalys, Küresel Akıllı Telefon Pazarı hakkında bir rapor yayınladı. Raporda 2020 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan telefonlar yer...
Devamını Oku
IOS Haberleri

iPhone 12, DxOMark’ta Görüntülendi!

Geçen yıl, öncelikle kamera incelemeleriyle tanınan DxOMark, akıllı telefonların ses performansı için kriterler yayınladı. Şirket şimdi yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 12'nin...
Devamını Oku
İpucu

Endless OS 3.9.0 Yayılandı – Kurulumu ve Yenilikleri

Endless ekibi, nihayet Endless OS 3.9.0 sürümünü yayınladı. Yeni işletim sistemi tonlarca yeni özellik, iyileştirme ve temel bileşen güncellemesi ile kararlı bir...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Airpeak Drone İle Tanışın – Profosyenel Kamera Arayanlar İçin Tasarlandı !

Drone teknolojisi son zamanlarda daha da popüler oldu. Nitekim bu teknoloji bize daha önce görülmemiş görüntülere erişim imkanı da sağladı. Hiç şüphe...
Devamını Oku