Huawei Mate X2 Geliyor – İşte Detaylar!

Son raporlar, yaklaşan Huawei Mate X2 katlanabilir telefonun kod adının “Teton” olduğunu ortaya çıkardı. Eylül ayında, TET-AN00 model numaralı bir telefon Çin’in TENAA otoritesinin veritabanında görülmüştü.

Bugün ise aynı model numarasının başka bir versiyonu, Çin’in 3C otoritesinden onay aldı. 3C sertifikası, Mate X2’nin gelişinin çok uzakta olmayabileceğine dair iyi bir ipucu veriyor bizlere.

Akıllı telefonun 3C sertifikası, 5G bağlantısını desteklediğini ve 66W şarj cihazı ile desteklenebileceğini ortaya koyuyor. Mate 40 serisi amiral gemisi telefonlarda bulunan şarj cihazıyla aynı. Mate X2’nin teknik özellikleriyle ilgili başka hiçbir bilgi bulunmuyor.

Eylül sonunda Wi-Fi Alliance yetkilisi, Mate X2’nin dünya çapında çıkacak olan modellerinden birini onayladı. Wi-Fi sertifikası, cihazın Wi-Fi 6’yı desteklediğini ve EMU 11 ile destekleneceğini de ortaya koydu.

Mate X2 ile ilgili söylentiler, telefonun Galaxy Z Fold 2 gibi içe doğru katlanan bir tasarıma sahip olacağını ortaya çıkardı. Başka bir deyişle, önceki Mate X ve Mate Xs gibi dışa doğru katlanan bir tasarıma sahip olmayacak.

Mate X2’nin 2248 x 2220 piksel çözünürlük sunacak 8 inçlik katlanabilir bir ekrana sahip olması bekleniyor. Kirin 9000 5G işlemciyle gelmesi beklenen telefonun lansman tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.