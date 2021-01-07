Samsung, katlanabilir telefon sektörüne adeta hükmediyor. Huawei ise Mate serisi katlanabilir telefonlarıyla ona bir rakip olarak geliyordu. Şirketin ilk telefonu Mate XS fazla talep görmüştü. Hayranların bekleyişi de bir hayli artmıştı fakat söylentilere göre Huawei Mate X2 lansmanı ertelendi.

Bilgi, Huawei Mate X2‘nin başlangıçta bu ay için planlanan lansmanının ileriye taşındığını ortaya çıkaran güvenilir bir kaynaktan geldi. Bu yeni katlanabilir telefonun yeni lansman tarihi ise henüz bilinmiyor.

Lansmanın ertelenmesi için herhangi bir neden belirtilmemiş olsa da, tahminimiz Huawei’nin mevcut işlemci sorunuyla ilgili olduğu yönünde. Mate X2 dışında, bu çeyrek için planlanan Huawei P50 serisinin de Kirin 9000 işlemciye sahip olması bekleniyor. Bu anlamda Huawei, mevcut stoğu hangi telefon serisine kullanacağını tartıyor olabilir.

Mate X2’nin tıpkı Samsung Galaxy Z Fold 2 gibi içe doğru katlanabilen bir tasarıma sahip olacağına dair söylentiler var ancak birkaç ay önce ortaya çıkan cihaza ait olduğu iddia edilen sızdırılmış bir görüntü dışa doğru katlanan bir tasarımı gösteriyor. Daha somut kanıtlar ortaya çıktığında siz okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.