Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, en son Google‘dan aldığı darbeyle toparlanmaya çalışıyor. Şirket kendi işletim sistemini ve uygulama marketini geliştirerek 2020 yılını oldukça iyi çıkardı.

Şimdi de bir yıl önce duyurulan ve Kasım 2020’de TENAA sertifikasını alan Huawei Mate X2 katlanabilir modeli hakkında yeni detaylar karşımıza çıkıyor. Digital Chat Station‘un haberine göre yeni Mate X2‘nin tüm özellikleri paylaşıldı.

Huawei Mate X2, Kirin 9000 yonga seti, 2480 x 2200 piksel çözünürlüğünde 8.01 diyagonal içe doğru katlanan bir ekrana sahip şekilde geliyor. Cihazın dış kapağındaki ikincil ekran çapraz bir şekilde 6.45 inç boyutunda ve 2700 x 1160 piksel çözünürlüğüne sahip.

Bunun dışında cihazın ön tarafında 16 Megapiksel bir selfie kamera yer alıyor. Arka tarafında ise 10x optik yakınlaştırma yapabilien 50 Megapiksel ana kamera konumlandırılmış. Bu kamera birimi içerisinde 16 + 12 + 8 Megapiksel sensörler barındırıyor.

Mate X2, Android 10 ve 66 W hılı şarj desteği olan 4,400 mAh batarya ile birlikte geliyor. 295 gram ağırlığında ve 161,8 x 145,8 x 8,2 mm boyutların sahip olan cihazın ne zaman çıkacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.