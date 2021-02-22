Huawei Mate X2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Mate X2 sonunda görücüte çıktı. Katlanabilir akıllı telefon, kardeşlerinden farklı olan yeni bir tasarıma benimsiyor. Aynı zamanda Huawei’nin en güçlü mobil işlemcisine, iki yüksek yenileme hızına sahip ekrana ve Mate 40 Pro’yu geride bırakan Leica markalı bir kamera kurulumunu da beraberinde getiriyor. Yüksek bir fiyat etiketine sahip Huawei Mate X2’ye yakından bir göz atalım.

Tasarım

Huawei, içe doğru katlanan bir tasarım için Mate X ve Mate X’lerin dışa doğru katlanmış tasarımından vazgeçti. Tasarımdaki bu nokta, Mate X2’nin iki ekrana sahip olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda cihazın yeni bir menteşe tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Huawei, menteşe sistemi için zirkonyum bazlı sıvı metal kullandığını da sözlerine ekledi.

Tasarımın daha ilginç bir parçası da Kesintisiz Katlanabilir Tasarım. Cihazın sağ yarısı içe doğru eğimli, sol tarafı ise ters yönde eğimli. Huawei, bunun getirdiği avantajın, denge noktası artık merkezde olmasa da telefonun katlanmış ve mükemmel bir şekilde dengelenmesi olduğunu söylüyor. Bu tasarımın getirdiği bir diğer avantaj, Galaxy Z Fold 2‘nin aksine, cihaz katlandığında boşluk bırakmıyor.

Huawei, Mate X2’ye dört farklı renk seçeneği sunarak tasarımı tamamlıyor. Sır Beyazı, Siyah, Kristal Mavi ve Kristal Pembe renkleri sahiden de göz kamaştırıyor.

Teknik Özellikler

Huawei Mate X2, iki ön kamera için sol üst köşede hap şeklinde bir delik bulunan 6,45 inç OLED harici ekrana sahip. Ekran 2700 x 1160 çözünürlüğe (456 ppi), 90 Hz yenileme hızına ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

İç ekran, açıldığında 8 inç boyutunda ve 2480 x 2200 çözünürlüğe (413 ppi) ve P3 geniş renk gamı bulunduruyor. Aynı zamanda bir OLED panel ve 90Hz yenileme hızına sahip, ancak dokunma örnekleme hızı 180Hz’de daha düşük duruyor.

Telefonda, 8GB RAM ve 256GB veya 512GB depolama ile birlikte bir Kirin 9000 işlemci var. Huawei, tescilli NM kart yuvası aracılığıyla depolama genişletme desteği (maksimum 256 GB) ekledi.

Mate X2’de yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, stereo hoparlör, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, çift frekanslı GPS, kızılötesi sensör ve bir USB 3.1 GEN1 Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

Huawei, telefonu Android 10 tabanlı EMUI 11 işletim sistemiyle birlikte gönderiyor. Ancak telefonun Nisan ayında HarmonyOS’a yükseltileceği söyleniyor. Ayrıca en iyi 200 uygulamanın telefonun form faktöründen yararlanmak için optimize edildiği de ortaya çıktı. Kullanıcılar, uygulamaları baloncuklara dönüştürebilecek, daha iyi çoklu görev için bir uygulamanın iki örneğini açabilecek ve daha fazlasını yapabilecek. Şaşırtıcı bir şekilde, Samsung Galaxy Z Fold 2’ye üstünlük sağlayacak bir ekran kalemi desteği bulunmuyor.

Telefonda 55W hızlı kablolu şarj desteği ile birlikte 4500mAh pil kapasitesi bulunuyor. Ne yazık ki, kablosuz şarj desteği yok. Huawei, telefonu 66W SuperCharge şarj cihazıyla birlikte gönderiyor.

Kamera

Huawei Mate X2’nin kamera yapılandırması, katlanabilir akıllı telefonlar söz konusu olduğunda sahiden de eşsiz. Ana kamera, OIS’li 50MP f/1.9 RYYB sensör ve 16MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera, OIS’li 12MP f/2.4 telefoto kamera ve 8MP f/4.4 RYYB periskop kamera ile birlikte geliyor ayrıca OIS’e sahip ve 10x optik yakınlaştırma sağlıyor. Telefon ayrıca 100x dijital zoom ve 2.5cm süper makro moduna da sahip. İnanılmaz öyle değil mi?

Mate X2’nin 16 MP ön kamerası bulunuyor, ancak kullanıcılar cihaz açıldığında arka kameralarla süper özçekimler yapabiliyor. Bu modda, harici ekran vizör görevi görüyor.

Fiyatı

Mate X2, Huawei’nin kendi ülkesinde bile ucuz değil. Temel model yaklaşık 2785 dolar, 512GB RAM versiyonu yaklaşık 2940 olarak fiyatlandırıldı. Telefon, 25 Şubat’ta atışa çıkacak ve bir Huawei SuperCharge şarj cihazı, bir Type-C veri kablosu, bir çift Type-C kulaklık bulunan bir kutuyla raflarda yerini alacak.