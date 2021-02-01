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Huawei Mate X2, Yepyeni Bir Ekranla Gelebilir!

Huawei Mate X2'nin sorunlarına çözümler de ekleniyor. Huawei, bu akıllı telefon için de yeni bir mekanizma önerisinde bulundu.

Ayşen Sıla

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Huawei

Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürdüler. Her yeni modelle şirketler, cihazlardaki pürüzlü görünürlüğünü ortadan kaldırmaya çalışıyor. Görünüşe göre Huawei, şirketin katlanabilir akıllı telefonlardaki pürüzleri ve dolayısıyla pürüzden kaynaklanan tüm sorunların ortadan kalkmasını sağlayan yeni bir şey bulmuş.

Huawei’nin katlanabilir akıllı telefonlar için yeni patenti şimdi çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Temel olarak üç bileşene ışık tutan patent, birinci katlanabilir ekran, ikinci katlanabilir ekran ve her ikisini birbirine bağlayan bir mekanizmadan oluşuyor. Firmanın, her bileşen için bağlantı yöntemini optimize ederek, ekranın katlama işlemi sırasında esnemesini veya sıkışmasını önleyebileceği belirtiliyor. Basıncın pürüz problemini etkili bir şekilde azaltabileceğini de ekliyor.

Huawei Mate X2 Bilinen Özellikleri

Huawei Mate X2Kirin 9000 yonga seti, 2480 x 2200 piksel çözünürlüğünde 8.01 diyagonal içe doğru katlanan bir ekrana sahip şekilde geliyor. Cihazın dış kapağındaki ikincil ekran çapraz bir şekilde 6.45 inç boyutunda ve 2700 x 1160 piksel çözünürlüğüne sahip olması bekleniyor.

Bunun dışında cihazın ön tarafında 16 Megapiksel bir selfie kamera yer alıyor. Arka tarafında ise 10x optik yakınlaştırma yapabilien 50 Megapiksel ana kamera konumlandırılmış. Bu kamera birimi içerisinde 16 + 12 + 8 Megapiksel sensörler barındırıyor.

Huawei Mate X2

Mate X2Android 10 ve 66 W hılı şarj desteği olan 4,400 mAh batarya ile birlikte geliyor. 295 gram ağırlığında ve 161,8 x 145,8 x 8,2 mm boyutların sahip olan cihazın ne zaman çıkacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

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Cepkolik
KaynakSohu

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