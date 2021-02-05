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Huawei Mate X2’nin Ekranı, BOE Tarafından Üretiliyor!

22 Şubat'ta görücüye çıkması beklenen Huawei Mate X2, ekranını BOE'den ödünç alıyor. İşte telefonun bileşenleri...

Ayşen Sıla

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Huawei geçtiğimiz günlerde Huawei Mate X2 olarak adlandırılan yeni nesil Mate X katlanabilir akıllı telefonun 22 Şubat’ta Çin’de resmi olarak piyasaya sürüleceğini doğruladı. Lansman öncesinde, telefonun bileşenleri hakkında bazı bilgiler çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Telefonun Huawei HiSilicon’ın son amiral gemisi işlemcisi olan Kirin 9000 işlemci tarafından destekleneceği onaylandı. Şirketin sınırlı sayıda Kirin 9000 işlemciye sahip olduğu göz önüne alındığında, Huawei’nin bu akıllı telefonu sınırlı bir sürüm olarak piyasaya sürüp sürmeyeceği henüz bilinmiyor.

Son zamanlarda, Huawei Mate X2’nin Samsung ve BOE kaynaklı ekran panellerine sahip olabileceği bildirildi. Ancak şimdi, tedarik zincirinden kaynaklara atıfta bulunan yeni bir rapor, akıllı telefon ekranının yalnızca BOE tarafından sunulduğunu ve Samsung’un hiçbir rolü olmadığını doğruluyor.

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Rapor ayrıca Samsung’un, Huawei ile iş yapmak için Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı’ndan henüz özel bir lisans almadığını da ekliyor. Bu nedenle şirket, Mate X2 akıllı telefonu için Huawei’ye ekran panelleri tedarik edemiyor.

Mevcut detaylara göre cihaz 161,8 × 145,8 × 8,2 mm boyutuna sahip olacak. Aynı zamanda 8.01 inçlik bir ana ekranı da beraberinde getirecek. Cihazın ikincil ekran boyutu 6.45 inç olarak belirtiliyor. Ana ekran 2480 × 2220 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak

Geçtiğimiz günlerde çıkan bir tasarıma göre en boy oranı 21: 9 olarak belirtiliyor. Sızıntı yapan kişiye göre, ön kameralardan biri 16MP sensöre sahip olabilir. Katlanmamış durumda, Mate X2 tam ekran bir tasarıma sahip. Mate X2, öncekilere kıyasla yeni bir görünüme bürünüyor. Önceki modelin aksine içe doğru katlanan bir tasarım bulunduruyor.

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KaynakGizmo China

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