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Huawei Mate X2’nin Tanıtım Posteri Yayınlandı!

Huawei Mate X2, çok yakında piyasada yerini alacak. Telefonun tanıtım posteri yayınlandı.

Ayşen Sıla

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Huawei, bugün Huawei Mate X2’nin tasarımını ortaya çıkaran bir poster yayınladı. Samsung’un Galaxy Fold cihazlarının tümü katlanabilir bir tasarımla donatılmıştı. 22 Şubat’ta resmiyet kazanması planlanan Mate X2’nin de benzer bir tasarıma sahip olacağı anlaşılıyor. Mate X2’nin duyurusu, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi 2021 etkinliğiyle aynı zamana denk gelecek.

Son zamanlarda, Huawei Mate X2’nin Samsung ve BOE kaynaklı ekran panellerine sahip olabileceği bildirildi. Ancak şimdi, tedarik zincirinden kaynaklara atıfta bulunan yeni bir rapor, akıllı telefon ekranının yalnızca BOE tarafından sunulduğunu ve Samsung’un hiçbir rolü olmadığını doğruluyor

Mevcut detaylara göre cihaz 161,8 × 145,8 × 8,2 mm boyutuna sahip olacak. Aynı zamanda 8.01 inçlik bir ana ekranı da beraberinde getirecek. Cihazın ikincil ekran boyutu 6.45 inç olarak belirtiliyor. Ana ekran 2480 × 2220 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak

huawei

Geçtiğimiz günlerde çıkan bir tasarıma göre en boy oranı 21: 9 olarak belirtiliyor. Sızıntı yapan kişiye göre, ön kameralardan biri 16MP sensöre sahip olabilir. Katlanmamış durumda, Mate X2 tam ekran bir tasarıma sahip. Mate X2, öncekilere kıyasla yeni bir görünüme bürünüyor. Önceki modelin aksine içe doğru katlanan bir tasarım bulunduruyor.

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KaynakGizmo China

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