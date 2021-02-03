Huawei Mate X2’nin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Huawei Mate X2, bir süredir gündeme konu olan bir telefon. Huawei, bu yeni nesil katlanabilir modeli 22 Şubat’ta piyasaya süreceğini söyledi. Telefonun genel tasarımı ise şimdi ortaya çıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Bu tasarım, Mate X2’yi katlanmış ve açılmış durumda gösteriyor. İlkinde telefon, çift ön kamerayı da içeren hap şeklinde bir delikli tasarım benimsiyor. Bu yönüyle Xperia 1 II‘ye benziyor doğrusu.

Bu tasarıma göre en boy oranı 21: 9 olarak belirtiliyor. Sızıntı yapan kişiye göre, ön kameralardan biri 16MP sensöre sahip olabilir. Katlanmamış durumda, Mate X2 tam ekran bir tasarıma sahip. Mate X2, öncekilere kıyasla yeni bir görünüme bürünüyor. Önceki modelin aksine içe doğru katlanan bir tasarım bulunduruyor.

Mevcut detaylara göre cihaz 161,8 × 145,8 × 8,2 mm boyutuna sahip olacak. Aynı zamanda 8.01 inçlik bir ana ekranı da beraberinde getirecek. Cihazın ikincil ekran boyutu 6.45 inç olarak belirtiliyor. Ana ekran 2480 × 2220 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Katlanabilir telefonun ayrıca dahili bir 4400mAh batarya ve 66W süper flaş şarjını desteklemesi bekleniyor. Diğer açılardan, telefonun Bluetooth 5.1 desteği ile donatılmış olması ve Android 10 tabanlı EMUI 11’i çalıştırması bekleniyor.

Bunun dışında cihazın ön tarafında 16 Megapiksel bir selfie kamera yer alacak. Arka tarafında ise 10x optik yakınlaştırma yapabilen 50 Megapiksel ana kamera konumlandırılabilir. Bu kamera birimi içerisinde 16 + 12 + 8 Megapiksel sensörler barındıracak. Yeni katlanabilir telefon için sabırsızlanıyoruz.