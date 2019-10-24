Huawei Mate Xs Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Mate X akıllı telefon modelinin ne zaman satışa çıkacağı uzunca bir süredir bekleniyordu. Yeni akıllı telefon modelinin ne zaman tanıtıma çıkacağı konusunda resmi açıklama, geçtiğimiz gün yapıldı. Buna göre Huawei Mate X akıllı telefon modelinin piyasaya çıkması için 15 Kasım’ı beklemek gerekiyor.

Merakla beklenen yeni akıllı telefonların çıkış tarihinin açıklanmasının hemen ardından, bu modellerin özelleştirilmiş olan versiyonu da duyuruldu. Bu kez Huawei Mate Xs akıllı telefonları için tüm özellikler açıklandı.

Huawei Mate Xs Tüm Özellikleri

Yeni akıllı telefonlar, katlanabilir Mate X modelinin güncellenmiş olan bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Bu versiyonda telefonların içerisinde yer alan işlemcilerin değişeceği açıklandı. Buna göre telefonların içerisinde kullanılan işlemciler Kirin 990 serisiyle güncellendi.

Yeni işlemcilerle güncellenen Huawei Mate Xs akıllı telefon modelinin RAM kısmında ise 8 GB RAM kullanmaya devam ettiğini belirtelim. RAM kısmında çok önemli bir değişiklik söz konusu değil. Yine RAM kısmıyla beraber depolama alanı kısmında da önemli bir değişiklik söz konusu değil. Depolama alanı kısmında 512 GB karşımıza çıkacak.

Yine bu bölümde de herhangi bir değişim söz konusu olmayacak. 5G desteğine sahip olan modelin kameralarına baktığımı zaman aynı sistemin bu modelde de kullanıldığını görüyoruz. Kamera konusunda 40 MP + 16 MP + 8 MP üçlü arka kamera kullanımı dikkat çekiyor. Arka kameralar katlandığı zaman ön kamera olarak da kullanılıyor.

En çok merak edilen kısma yani Huawei Mate Xs modelinin ekranlarına geçelim. Bu modelin ekran kısmına da 8 inçlik bir panel sunduğunu görüyoruz. Telefon tam olarak açıldığı zaman,8 inç karşımıza çıkıyor. Katlandığı zaman ise 6.6 inçlik ekran görüyoruz. OLED panelin kullanıldığı modelin ana çözünürlük değeri ise 2480 X 2200 piksel olarak açıklandı.

4500 mAh değerinde bir batarya bulunan akıllı telefonun 55W hızlı şarj artısı, Android 9.0 işletim sistemi, 5G desteği ve Bluetooth 5.0 desteği bulunuyor. Bu özelliklerle beraber Huawei Mate Xs akıllı telefon modelinin fiyatı ve çıkış tarihi de açıklanmadı. Marka çıkış tarihi için ise 2020 yılını işaret etti.