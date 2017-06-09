Huawei MateBook E inceleme

Muhtemelen 2’si bir arada olmaktan hoşlanacaksınız ya da nefret edeceksiniz. Ancak MateBook E‘nin gösterdiği gibi, geleneksel bir dizüstü bilgisayardan birinin seçiminde gerçek avantajlar var.

Microsoft’un sonunda Surface Pro ürünler ile ikisi bir arada ürün kategorisinde oldukça popüler olmaya başladı. Apple’ın iPad Pro bir yana, Huawei’nin 2016’nın MateBook‘unu X ultrabook‘u ve D dizüstü bilgisayarını da içeren genişletilmiş MateBook hattının bir parçası olan yeni MateBook E‘yi geliştirmesini görmek harika.

Huawei, akıllı telefon pazarındaki rakipleri üzerinde kayda değer kazançlar elde etti ve bilgi işlemle ilgili devam eden işi görmek heyecan verici. MateBook E tasarımında kuşkusuz yüzey ağırlıklı bir yaklaşımı benimser, ancak bir hibrid bu boyutta ve Windows 10’u çalıştırırken ne kadar farklı olabilir?

İsterseniz ikisi bir arada isteyip istemediğinize bakmaksızın bir kenara bırakalım ve onları istediğinizi varsayalım. MateBook E en iyi olanlardan biridir.

Huawei MateBook E Fiyatı

MateBook E, Türkiye’de resmi bir çıkış tarihi hâlâ belirsizdir ancak Huawei, Yaz 2017’de olacağını söylüyor. Bu yüzden, yakında bu cihazı elimize alacağız.

Avrupa’da 999 € dan başlayarak satışa sunulacak, ancak gerçek bir çıkış tarihi henüz teyit edilmemiştir. Başlangıç modeli Core m3 işlemci ve 4GB RAM içerdiğinden bu da oldukça pahalı.

8GB RAM‘li Core i5 inceleme cihazı 1299 € ‘ya kadar satış yapıyor ve bu da teknik özelliklerdeki artışa bağlı olarak daha iyi değeri temsil ediyor. Eşdeğer Microsoft Yüzey İşlemi fiyatı 1249 £ ‘dır, bu nedenle en azından Huawei fiyat konusunda rekabet edebilecek gibi görünüyor.

Huawei MateBook E Tasarım

Huawei, MateBook E‘nin inanılmaz tasarım işini üstlendi. Detaylara büyük özen ve tam cihaz koruması sunan şaşırtıcı derecede güçlü bir klavye folyosu kılıfıyla saf bir birinci sınıf kalite.

Tabletin kendisi harika elle hissedilen 12 inçlik bir cihaz olsa da, 3: 2 ekran oranı bir iPad’den farklı bir dizüstü bilgisayar olarak iki katına çıkaran bir tablet olarak. Daha geniş ekranı düşünün, bu nedenle dikey modda bu çok uzun süre hissedecektir (ancak portre kullanmayacağınız için endişelenmeyin). Ön çerçeveler beklediğiniz kalınlıktadır ve üstte öne bakan kamera bulunmaktadır.

Üst kenarda güç/kilit düğmesinin yanında çift hoparlörler ve iki mikrofon var. Sağ kenar, Windows Hello biyometrik kurulumuyla zekice çalışan ses seviyesi rocker/parmak izi algılayıcı anahtarı var. Sağ kenarın alt kısmında USB-C bağlantı noktası, alt kenarda pogo pinli konektör var ve üst sol kenarda 3.5mm kulaklık girişi ile tamamlanmış. Bütün bunlar göze batmayan tasarımdan oluşuyor.

Tablet yeni gelişmiş deri klavye aksesuarı kapağına kolayca yerleşiyor. Şampanya Altın tabletini tercih ederseniz inceleme birimi kapağımız mavi olur, ancak kahverengi veya pembe türevleri de vardır. Tabletimiz muhafazakâr ama çekici bir Titanyum Gri renginde de olabilir.

Her şey tabletin arkasında bulunan manyetik arka panel sayesinde dizüstü bilgisayar modunda yerini alıyor; Huawei, cihazın alt kenarında pogo pin konnektörlerini yedi yerine üç pimle değiştirerek daha kolay yerleştirme imkânı sağladı.

Aksesuarın arkasında, görüş açısının ayarlanması için parlak olan 160 derecelik ayarlamaya olanak tanıyan sağlam bir menteşe var. Ayrıca etkileyici sağlam görünüyor. Klavyenin kendisi de mükemmel ve Surface Pro‘lar gibi hafifçe yere koyduğunuz yüzeyde düz duruyor.

Tuşlar iyi aralıklarla yerleştirildi ve keyifli bir geri bildirimi var. Ayrıca, klavyenin geri kalanıyla da aynı özelliği taşıyan karanlık ortamlarda yazı yazmayı kolaylaştırmak için iki seviyeli bir arka plan ışığı da var. Kendi piline güvenmek zorunda kalmamak için doğrudan MateBook’un kendisinden güç almaktadır.

Klavye konusunda sevmediğimiz bir şey trackpad oldu. İşe yarıyor ve işlem iyidir, ancak fiziksel olarak tıklamak yerine dokunuyorsunuz. Bunu dert etmeyenler için tasarımı ve kullanımı harika diyebileceğimiz durumda.

MateBook E‘yi dışarıda rahat kullanmak adına kılıfın, Surface Pro veya iPad Pro’ların aksine tam bir kapak olduğunu sevdik. İsteğe bağlı MatePen‘in yerini belirlemek için bir yerlerde görmek güzel olurdu, ancak çantanıza atabilirsiniz ve endişelenmeyin. USB-C üzerinden şarj ettiğiniz kalemi sık sık yanlış yerlere de koyabilirsiniz.

Ekstra MatePen almak için yaklaşık US $ 30 ödemek zorundasınız. Kutu içinde bulunan güncellenmiş MateDock vardır. USB-C’den rahatsız olursanız, bu USB-A, VGA ve HDMI‘den birer USB ile şarj etmek için bir USB-C bağlantı noktası sunarak darbeyi yumuşatacaktır. Huawei’nin buna dahil olması ve klavyenin kutuda olması övgüye değer ve tablet dışında bir şey içermeye karar veren Microsoft’tan daha üstün.

Sanırım Huawei bu tasarımı benimsedi. Bir dokunmatik ekranın bariz şekilde dahil edilmesi, bir tablet olarak kullanabileceğiniz bir şey için gerekliyse de, o kadar çok kullanmadıysam klavye kasasının seçkin olduğunun bir kanıtı olduğunu düşünüyorum. Bir Bluetooth fare de bağlandığınızda bu bir dizüstü bilgisayardan farkı kalmıyor.

Huawei MateBook E Özellikleri

MateBook E’nin özellikleri 2’si bir arada hibrid cihaz için üst düzey. İnceleme birimimiz yedinci nesil Intel Core i5 7Y54 işlemciye sahipken, başlangıç versiyonu bir Core m3-7Y30 özelliğine sahip. Önemli olan bazı laptops ve PC’lerde bulunan tam i5 olmadığını unutmamak gerekir. Bu sınırlı tablet form faktöründe pil ömrünü uzatmak için düşük güç tüketimine sahip mobil özel bir yonga seti.

3.20GHz’de maksimum çıkış yapabilen 1.20GHz çip bulunuyor. Farkında olmaksızın aynı anda pek çok program çalıştı, ancak birkaç Chrome sekmesine tıkladım, Slack, Word, Spotify ve hemen hemen tümüyle sıkıntısız çalışıyor. Ve unutmayın, inceleme birimi 8GB RAM‘e sahipti, bu nedenle başlangıç 4GB modelinden daha az şey bekliyoruz.

Bu, temelde, en pahalı MateBook E bile çok güçlü değil demektir. Bununla birlikte, saç baş yolmadan bu şey hakkında herhangi bir video veya müzik düzenlemeye çalışmak istemiyorum, ancak herhangi bir sorun olmadan Photoshop’ta görüntü düzenlemeyi başardım.

Modeller ihtiyaçlarınıza göre 128, 256 ya da 512GB depolama alanı ile gelir ve hepsinde Intel HD Graphics 615 bulunur. Donanım için yetenekli bir GPU’dur ve testlerimizde temel oyunlarla ilgili herhangi bir sorun yaşamamıştır ancak GTA 5’in sinir bozucu bir etkisi olmadan grafiksel olarak yoğun bir şey çalıştırmasını beklemeyin.

Önden bakan 5 Mp fotoğraf makinesi Skype aramaları için yeterince iyi ve OS içine iyi entegre oluyor. 2160 x 1440 çözünürlük ve 215ppi ile 12 inç IPS ekranın üzerine oturuyor. Windows 10 Pro güzel keskin görünüyor ve arka ışık, mükemmel bozulmayı gösteren mükemmel açılarla harika.

Tabletin boyutları 6.9 x 278.8 x 194.1 mm‘dir. 6.9mm, Windows 10 Pro cihazı için cansız bir şekilde ince ancak konfor için çok şık ve 4430mAh pil birime verimli bir şekilde güç sağlıyor. Parlaklığı yüksek olan tam eğimle fare fişe takıldı ve Huawei’nin iddia ettiği 9 saatlik batarya ömrünü sağlamadığım halde tam bir iş günü kullandım – testi yerel video akışı olmayan ve % 50 parlaklıkta gerçekleşti.

MateBook E’yi sadece e-postaları kontrol etmek için kullanıyorsanız, en düşük modeli bile işinizi rahatlıkla görecektir. Fakat diğer modellerle bir Netflix içeriğini rahatlıkla izleyebilir, ve hiç kasmadan tarayıcı deneyimi yaşayabilirsiniz.

Huawei ayrıca yeni Bluetooth fare ve güncellenmiş MatePen gibi isteğe bağlı aksesuarlar da sunuyor. Fare standart bir konu, ancak kalem daha ilginç bir ektir. Surface Pro‘dan açık ipuçları almak, önceden kurulu SketchBook yazılımı ile testlerimde iyi çalışan duyarlı bir araçtır. Kalemin hala iPad Pro’dan daha fazla gecikmesi var ancak sanatçılar, gölgelendirme ve 2.048 düzeyinde basınç hassasiyeti sunan cihazın özelliklerinden memnuniyet duyacaklar.

Huawei ayrıca MateBook E ile Dolby hoparlör ortaklığını sergilemek için hazırladı. MateBook X ultrabook‘un Dolby Atmos Ses Sistemini kullanmıyor ancak üst kenardaki çift hoparlörler ünitenin boyutu için iyi. Buradaki bütün filmi izlemek, oda dolumu olmasa bile, ses açısından tamamen kabul edilebilir. 3.5 mm jack sayesinde kulaklık kalitesi de mükemmel. Ayrıca bkz: MateBook X inceleme

Huawei MateBook E Performans

Rakamlarla ilgili olarak, Geekbench 4 ve PC Mark 8‘i MateBook E‘de çalıştırdık. Aşağıdaki tabloda iPad Pro 12.9 inç, Surface Pro 4 ve Samsung Galaxy TabPro S‘nin karşılaştırılabilir üç hibridini nasıl karşılaştırdığımızı kontrol edebilirsiniz. TabPro istatistiklerinin m3 sürümü olduğunu unutmayın; Surface Pro 4, önceki nesil MateBook‘a kıyasla daha karşılaştırılabilir i5’dir.

MateBook, Framerate testlerinde Surface Pro 4‘ün üzerinde kalıyor ancak yine de PC Mark skorunda daha düşük puanlar alıyor – günlük kullanımda fark edemeyeceksiniz.

Bu puanlar size rekabet fikrini vermenize yardımcı olur, ancak ilk etapta 2 si bir arada bir ürünü seçmeyi düşünüyorsanız umarım daha iyi tasarım ve taşınabilirlik için güç ve pil ömründen ödün vermeniz gerektiğini düşünürsünüz.

Huawei MateBook E Yazılım

MateBook E‘deki inceleme cihazı, Windows 10 Pro ile birlikte geldi ve Huawei’nin bu şık hibridi iş dünyasına sunmaya çalıştıklarını gösterdi. MateBook’u bir Surface Pro‘nun halihazırdaki gibi bir executive’ın evrak çantasına ve masalara yerleştirmiş görebiliyorum. Aynı yazılımı çalıştırması, oyun alanını düzleştirmeye yardımcı olur.

Windows 10, isteğe bağlı tablet modunda kullanmak için hâlâ kötüdür, ancak dürüst olmak gerekirse, bu, en iyi laptop modunda kullanılan bir üründür. Bunun gibi melez cihazlar, dizüstü bilgisayarlar kadar mükemmel performans gösterdiğinde en iyi şekilde yararlanır – tabii ki bir tablet olarak kullanabilirsiniz, ancak gerçekten güzel görünüyor ve dokunmatik ekrana sahip olduğundan mutlaka gerektiği gibi kullanılamadığı için böyle inşa edilmiştir. Tableti sunum veya video izlemek için açma seçeneği esnek mühendisliğin basit bir kolaylığı.

Ekranın 3: 2 en/boy oranı, standart 16: 9 videoları izlerken siyah çubukların sol tarafta ve diğer kenarlarda görünmesi anlamına gelir, ancak bir dizüstü bilgisayar olarak bu şey tam olarak umduğunuz gibi gerçekleştirir. Ana cihazım olarak onu yönetmekte hiç problem yaşamadım.

Huawei MateBook’u programlarla doldurmuyor ve sadece çöpleri temizlemenize ve güvenliğinize göz kulak olmanıza yardımcı olan oldukça nazik bir MateBook Manager aracı ekliyor. Aksi halde, bu, form faktöründe iyi çalışan ve kaliteli 2K ekranda cazip şekilde üretilen saf Windows’dur.

Huawei MateBook E: Teknik özellikleri