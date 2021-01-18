Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei MateBook Pro X 2021, Ön Siparişlere Hazır!

Huawei MateBook Pro X 2021, Ön Siparişlere Hazır!

Huawei'nin yeni Matebook Serisinin en üst modeli şimdi ön siparişlere hazır. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
huawei1

Huawei, kısa süre önce Huawei MateBook 13, MateBook 14 ve MateBook X Pro 2021 olmak üzere üç yeni MateBook serisi dizüstü bilgisayar duyurdu. Adından da anlaşılacağı gibi MateBook Pro X 2021, serideki en üst düzey model olarak karşımıza çıkıyor.

Şimdi ise Huawei MateBook X Pro 2021, ön sipariş için hazır ve şirket, cihazın 20 Ocak’tan itibaren resmi olarak satın alınacağını doğruladı. Dizüstü bilgisayar ince ve hafif bir metal yapıya sahip.

Üstelik iki renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın öne çıkan özelliği, 3K çözünürlük ve 3: 2 en boy oranı sunan 13,9 inçlik ekrana sahip olmasından geliyor. Ayrıca yüzde 100 sRGB geniş renk gamı ​​desteği ve yüzde 91 ekran/gövde oranı sunuyor.

huawei1

Dört kat algılama alanına sahip yeni bir Dokunmatik Yüzey ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca şirketin kendi Huawei Share teknolojisini de destekliyor.

Sürükleyici bir ses deneyimi için dört yüksek ve düşük frekanslı hoparlöre sahip olduğunu da belirtelim. Dahili olarak, cihaz Intel 11. nesil Core i7 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB SSD‘ye kadar paketlenmiş üç farklı versiyona sahip.

Bilgisayarın, Core i5-1135G7 işlemcisi, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama içeren temel model için 1.387 dolar fiyatla başlıyor. Core i7-1165G7, 16GB RAM ve 512GB SSD‘ye sahip başka bir model içinse 1.541 dolar, Core i7-1165G7, 16GB RAM ve 1TB SSD ile en üst seviye model 1.849 dolar olarak belirtiliyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGizmo China

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Oppo Reno 5 Pro 5G Resmi Olarak Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Oppo yeni model akıllı telefonlarıyla birlikte pazardaki payını arttırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirketin yeni akıllı telefonu Oppo Reno 5 Pro 5G'nin birçok sızıntısı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei MateBook Pro X 2021, Ön Siparişlere Hazır!

Huawei, kısa süre önce Huawei MateBook 13, MateBook 14 ve MateBook X Pro 2021 olmak üzere üç yeni MateBook serisi dizüstü bilgisayar duyurdu. Adından...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto G30 Geliyor – İşte O Detaylar!

Aralık ayında, Motorola'nın Capria ve Capri Plus kod adlı iki akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. XT-2127 model numarasının Capri'ye ait olduğu, XT-2129 model...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Fold Android 11 ve One UI 3.0 Güncellemesi Alıyor!

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Samsung, yeni Galaxy Z Fold 2 için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini yayımlamaya başlamıştı. Galaxy Z Fold 2'nin...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

MediaTek 1100 İşlemci Geliyor – Özellikleri Sızdırıldı!

MediaTek, akıllı telefon pazarında hızla büyüyor ve bunun arkasındaki nedenlerden biri, şirketin yeni piyasaya sürdüğü Dimensity serisi diyebiliriz. Şirket bu seri adı altında birçok...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014