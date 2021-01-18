Huawei MateBook Pro X 2021, Ön Siparişlere Hazır!

Huawei, kısa süre önce Huawei MateBook 13, MateBook 14 ve MateBook X Pro 2021 olmak üzere üç yeni MateBook serisi dizüstü bilgisayar duyurdu. Adından da anlaşılacağı gibi MateBook Pro X 2021, serideki en üst düzey model olarak karşımıza çıkıyor.

Şimdi ise Huawei MateBook X Pro 2021, ön sipariş için hazır ve şirket, cihazın 20 Ocak’tan itibaren resmi olarak satın alınacağını doğruladı. Dizüstü bilgisayar ince ve hafif bir metal yapıya sahip.

Üstelik iki renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın öne çıkan özelliği, 3K çözünürlük ve 3: 2 en boy oranı sunan 13,9 inçlik ekrana sahip olmasından geliyor. Ayrıca yüzde 100 sRGB geniş renk gamı ​​desteği ve yüzde 91 ekran/gövde oranı sunuyor.

Dört kat algılama alanına sahip yeni bir Dokunmatik Yüzey ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca şirketin kendi Huawei Share teknolojisini de destekliyor.

Sürükleyici bir ses deneyimi için dört yüksek ve düşük frekanslı hoparlöre sahip olduğunu da belirtelim. Dahili olarak, cihaz Intel 11. nesil Core i7 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB SSD‘ye kadar paketlenmiş üç farklı versiyona sahip.

Bilgisayarın, Core i5-1135G7 işlemcisi, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama içeren temel model için 1.387 dolar fiyatla başlıyor. Core i7-1165G7, 16GB RAM ve 512GB SSD‘ye sahip başka bir model içinse 1.541 dolar, Core i7-1165G7, 16GB RAM ve 1TB SSD ile en üst seviye model 1.849 dolar olarak belirtiliyor.