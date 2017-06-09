Huawei MateBook X inceleme

Huawei, tarihindeki ilk dizüstü bilgisayarı ile Apple ve Microsoft‘a rakip olmak istiyor. MateBook X. İşte bu yeni ve ultra dizüstü bilgisayar hakkındaki düşüncelerimiz.

Huawei, son beş yıldır ana teknoloji bilincine nispeten iyi bir yükseliş yaşadı. P10 mükemmel bir akıllı telefon, MediaPad M3 harika bir tablet. Şimdi, geçen yılın 2’si bir arada olan MateBook‘dan sonra Windows 10 dizüstü bilgisayar pazarına MateBook X ile girdi.

Cihaz kaygan, metalik ve iyi düşünülmüş durumda ve Huawei, MacBook – ve macOS’tan insanları cezbetmek için yeterli olacağını umuyor. İyi bir iş çıkarıp çıkarmadığını öğrenmek için Windows 10 aygıtıyla çalışarak bir hafta geçirdik.

Huawei MateBook X Fiyatı

MateBook X‘in Türkiye’de satışa sunulacağı tarih tam olarak belli değil, ancak Huawei, 2017 yazında olacağına söz verdi, umarım uzun süre beklemek zorunda kalmayız.

Şirket ayrıca Türkiye için fiyatlandırma açıklamadı, ancak mevcut üç modelin Avrupa’daki yaklaşık fiyatını biliyoruz. 256GB depolama alanındaki Core i5 işlemci ile başlangıç modeli 1399 €’ya mal olacak. 512GB’a yükseltmek için 1599 € harcamanız gerekirken, Core i7‘ye yükselttiğinizde ise 1699 € ödemeniz gerekecek.

Başlangıç modelin kıyasla en yakın karşılaştırma MacBook, 1499 € ve Surface Laptop 1499 € ‘dur. Dolayısıyla fiyatlandırma kabaca Apple ve Microsoft ile uyumludur. Core i7 sürümü, ayrıca 256GB depolama alanı ile birlikte gelen Surface Dizüstü bilgisayarının 1799 € modeli ile de olumlu bir şekilde kıyaslanabiliyor.

Yine de ne yaparsanız yapın, MateBook X pahalı bir dizüstü bilgisayardan oluşuyor. Peki paranız için ne alıyorsunuz?

Huawei MateBook X Tasarım

MateBook X gerçekten güzel, inkar etmek yok. Prestige Gold, Space Grey ve Rose Gold renklerine sahip makine, Apple’ın 12 inç MacBook‘tan ipuçları almış gibi görünüyor. Huawei yöneticileri, piyasaya çıktığında verdiği röportajda bize itiraf etti.

Huawei, gururla işaret ettiği gibi, A4 boyutlu bir kağıttan daha küçük, tek boyutlu bir metalik dizüstü bilgisayar geliştirdi. Tam boyutlar 12.5 x 286 x 211 mm, ağırlığı ise 1.05 kg‘dır. Vücutta hafif bir daralma var, ancak Apple’ın bazı dizüstü bilgisayarlarından daha az aşırı ve genel izlenim halen bunun ince, hafif ve ultra taşınabilir olması.

Bu alanda, 2160 x 1440 ve 200 ppi çözünürlükte, en-boy oranı 3: 2 olan iyi görünümlü 13 inç dokunmatik ekrana sahip. Daha karanlık ekran, daha yaygın olan 16: 9 oranından gelirseniz biraz alışmaya başlar ve videoyu izliyorsanız bazı ekstra siyah çubuklar anlamına gelir, ancak ekstra ekran imkânı sunmayı bekleriz, özellikle uzun belgeler ve elektronik tablolar üzerinde çalışırken.

Gorilla Cam ekranı tamamen korur, lastik tampon ve oldukça küçük çerçeveler olmadan, önü bakan 1 Mp kamera kullanıyor. Etkileyici geniş görüş açısı ve katı kontrast ile net ve parlaktır. Burada gerçekten şikayet etmek için çok az şey var.

Şirketin USB-C çoğunluğuna geçtiğini düşünebiliriz, ancak artık kaçınılmaz. MateBook X, en azından iki bağlantı noktasına sahiptir; Bu iyi – solda güç ve veri aktarımı, sağdaki ise veri aktarımı ve dock. Ayrıca güç bağlantı noktasının hemen yanında tek bir 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Yeni MateDock 2 de kutuda USB-C, USB-A, HDMI ve VGA bulunur, bu nedenle USB-C anahtarının MateBook X’in işlevselliğini sınırladığını hissettirmeye hiç gerek yoktur.

Bir göze çarpan ek, parmak izi algılayıcı görevi gören klavyenin üstündeki zarif dairesel güç düğmesidir ve Windows Hello aracılığıyla yalnızca bir düğmeye basarak dizüstü bilgisayarınızı açıp Windows hesabınızda oturum açmanıza izin vererek çok iyi çalışır.

Dolby Atmos ses sistemine sahip çift hoparlörlü ızgaranın sağında duruyor – ilk defa bir dizüstü bilgisayara kondu. Daha sonra bununla ilgili daha fazla şey konuşacağız.

Klavye, cihazın rengine tam olarak uyan hoş yanıt veren ve konforlu, düşük bir şekle sahiptir. Bu fiyat noktasında beklediğiniz gibi arkadan aydınlatmalı. touch pad aynı zamanda düzgün, duyarlı ve rahat bir boyuta sahip.

Gerçekten, hepsi işe yarıyor ve tasarım ve yapı sözkonusu olduğunda şikayet edecek çok az şey var. Huawei’nin gerçekten güzel dizayn edilmiş bir dizüstü bilgisayar ürettiği açıkça belli oluyor. İlk olduğundan dolayı daha da etkileyici.

Huawei MateBook X Özellikleri ve Performans

MateBook X üç farklı özelliktedir. Başlangıç modeli Intel’in HD Graphics 620 ile grafiksel bir güç sağlayan, Core i5-7200U, 256GB SSD ve 8GB DDR3 RAM‘e sahip.

Eğer yükseltmek isterseniz, orta model, 512GB SSD‘ye yükseltme haricinde aynı, en pahalı versiyon daha büyük sabit sürücüyü kullanır ve daha hızlı bir i7-7500U çipi için i5’i değiştirir.

Satın aldığınız modelden hangisinin tam masaüstü işlemcisini almadığınızı açıklığa kavuşturmaya değer. Bu, daha düşük güç tüketimi ve daha ince bir form faktörü için üretilmiş, mobil cihazlara özel bir sürümüdür. i5 2.7GHz’den 3.5GHz’e kadar çalışırken, i5 2.5GHz’de çalışıyor ve 3.1GHz’de maksimuma çıkıyor.

Benchmarklarda, inceleme modelimiz (i7 ile en yüksek özellik versiyonu) PCMark 8’de 2760, Geekbench 4’ün çok çekirdekli testinde 8596’lık etkileyici bir 2760 puan aldı. Bu, Dell’in en yeni XPS 13’ünü yenmek için yeterli, ancak PCMark’daki Asus Zenbook 3‘ün biraz gerisinde kalıyor.

Her iki durumda da, i7 çipi, 8GB RAM ve bir SSD arasında, MateBook X ihtiyaçlarımıza yetecek kadar hızlıydı; bir sürü Chrome sekmesinin keyfini sürmek, müzik dinlemek ve resim düzenleme işlemini aynı anda hiç yavaşlamaksızın yapıyordu.

Yine de, Intel’in tümleşik grafik işlemcisine güvenme sayesinde tutamayacağınız bir alan oyundur. Grafikler düşük seviyelere ayarlanmışken, 720p’de bile, yalnızca 2014’ün Alien: Isolation oyunu saniyede dayanılmaz 18 karelik bir hızla çalışabilir. Oyun oynamayı düşünüyorsanız MateBook X’i satın alma olasılığınız yok.

Huawei, yüzde 50 parlaklıkta 10 saatlik bir pil ömrü sunuyor ve bu da bizim bir çalışma cihazı olarak kullanmamıza olan tecrübemizle aynı. Batarya ömrüyle dolu bir iş günü için mutlu bir şekilde kullanabileceksiniz.

Dolby Atmos’nin izniyle, yepyeni bir şekilde, dahili hoparlörlerin kalitesi sayesinde harika bir Netflix makinesi görevi görecek. Bunlar hem müzik hem de video için etkileyici derin, zengin ses üretiyor – o kadar iyi ki MateBook X’i harici hoparlörlere bağlama isteğini hiç hissetmedik. Kimse bir ev partisinde kullanmayacak, ancak günlük dinlemek için geçmişin teneke dizüstü bilgisayar hoparlörlerinden birkaç kilometre ileride.

Huawei MateBook X: Teknik özellikleri