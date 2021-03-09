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Huawei MatePad Pro 2, Nisan Ayında Satışa Sunulabilir!

Yeni nesil Huawei MatePad Pro 2, Nisan ayında P50 serisiyle birlikte resmiyet kazanabilir. İşte bütün detaylar...

Ayşen Sıla

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Huawei-MatePad

ABD yaptırımı, Huawei’nin büyük işlemci kıtlığı nedeniyle akıllı telefonlarını piyasaya sunma planlarındaki faaliyetlerini ciddi şekilde kısıtlarken, şirket işlemci sınırlamasını geçebilmek için yenilikçi alternatifler arıyor.

Aynı zamanda Nisan 2021’de P50 serisi amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modellerin, temel olarak ABD hükümetinin kısıtlaması nedeniyle sınırlı miktarda gelmesi bekleniyor.

Yaklaşan lansmanın ilginç kısmı, Huawei MatePad Pro 2 5G tableti de içerecek olmasından kaynaklanıyor. MatePad Pro 2 5G tablet, Huawei’nin üstün işlevsellik ve harika özellikler sunan amiral gemisi 5G tableti olarak Nisan ayında piyasaya sürülecek.

Huawei-MatePad

Üst düzey Kirin 9000 işlemciden güç alan MatePad Pro 2 5G, Huawei’nin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi doğrultusunda geliştirilen PadOS işletim sistemiyle destekleniyor. Yeni raporlara göre Huawei MatePad Pro 2, P50 serisiyle birlikte piyasada yerini alabilir.

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KaynakGizmochina

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