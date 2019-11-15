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Huawei MatePad Pro Çıkış Tarihi Açıklandı!

Huawei'nin amiral gemisi tableti Huawei MatePad Pro, 25 Kasım'da tanıtılacak..

Muhammed Arslan

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Huawei MatePad Pro

Son birkaç haftadır hakkında söylentilerin olduğu Huawei‘nin MatePad Pro amiral gemisi tableti hakkında yeni bilgiler mevcut. Tüketici Ticaret Grubunun CEO’su Richard Yu, Weibo aracılığıyla çıkış tarihi hakkındaki söylentilere cevap verdi.

Cihazın 25 Kasım’da Şangay’da yeni MatePad Pro tabletini tanıtmak üzere bir tanıtım etkinliği olacağını açıkladı. Paylaşılan resimde yer aldığı iddia edilen Pad yazısından kaynaklı olarak, Huawei’nin 25 Kasım’da yeni MatePad cihazını tanıtacağı düşünülüyor.

Şimdiye dek ortaya çıkan söylentilere dayanarak, Huawei’nin bu zamana kadar yaptığı en iyi tablet olarak MatePad Pro ön plana çıkıyor. Huawei MatePad Pro, piyasaya sürülmeden önce Çin’deki TENAA ve 3C yetkililerinin sertifikalarını çoktan aldı.

Listeler, Marx olarak kodlanan MatePad Pro’nun iki modelde mevcut olacağını ortaya koydu. MatePad Pro’nun Wi-Fi varyantları MRX-W09 ve MRX-W19 model numaralarına sahiptir. Diğer yandan, LTE baskısında MRX-AL09 ve MRX-AL19 gibi model varyasyonları vardır.

TENAA listesinde, cihazın özelliklerine dair hiçbir detay ortaya çıkmadı. 3C sertifikası, Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro amiral gemisi telefonları gibi 40W SuperCharge hızlı şarj teknolojisine destek vereceğini açıkladı.

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